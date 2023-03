Warner Bros reiteró que planea más contenido de Harry Potter: “Hay muchas oportunidades y apenas estamos comenzando”

Warner Bros todavía no revela cuáles son sus planes a futuro para la franquicia de Harry Potter. Sin embargo, el estudio reiteró que tal y como planea realizar más películas de El Señor de los Anillos y lanzar varios proyectos de DC de la mano de DC Studios, también quiere seguir explorando la franquicia del Mundo Mágico.

Así, siguiendo comentarios anteriores respecto a las intención de convertir al videojuego Hogwarts Legacy en una “franquicia a largo plazo”, ahora Warner Bros Discovery indicó que planea continuar la expansión de las producciones inspiradas en Harry Potter.

En un panel del estudio para inversionistas (vía Variety) el director financiero de Warner Bros Discovery, Gunnar Wiedenfels, planteó que el éxito de Hogwarts Legacy confirmaría que queda más por hacer con la saga del Niño que Vivió.

“Tomemos a Harry Potter como ejemplo, el Mundo Mágico, el hecho de que estamos disfrutando de este gran éxito con el lanzamiento de Hogwarts Legacy 12 años después de que saliera la última película, muestra que hay muchas oportunidades y apenas estamos comenzando a expandirlas”, dijo Wiedenfels. “Tenemos un nuevo tour de Harry Potter en Tokio a mediados de año”.

Si bien en los últimos años han rondado rumores sobre series inspiradas en el mundo de Harry Potter y se ha especulado mucho con una posible adaptación de Harry Potter and the Cursed Child, por ahora no hay anuncios oficiales al respecto y solo queda esperar para ver que contemplará este plan de Warner Bros para mantener vigente al Mundo Mágico en un escenario en el que J.K. Rowling se ha convertido en una figura polémica y a la saga Animales Fantásticos no le fue muy bien y aparentemente no tendrá una cuarta entrega.