Warner Bros volverá a estrenar sus películas primero en cines durante 2022

Múltiples críticas generó la decisión de Warner Bros de lanzar sus nuevas películas al mismo tiempo en cines como en su streaming HBO Max. Desde la piratería fuera de Estados Unidos, en donde aún no está la plataforma, a la nula comunicación con los realizadores involucrados fueron parte de los cuestionamientos. Inclusive hubo un quiebre con Christopher Nolan, el colaborador más relevante para el estudio, quien criticó en duros términos la medida.

Ahora en Deadline informaron que Warner Bros llegó a un acuerdo con Cineworld, dueños de la cadena de cines Regal de Estados Unidos, para asegurar que los estrenos de nuevas películas en 2022 se concreten solo en cines. El trato implica que habrá una ventada de 45 días, tras lo cuál las películas podrán llegar al streaming.

En la medida actual del estudio, las películas llegan tanto en cines como en HBO Max, aunque esta última las mantiene en su oferta solo por 31 días. Después las películas vuelven a los cines, se generan los lanzamientos en plataformas de Video on Demand y después pueden volver a HBO Max.

Al mismo tiempo, a raíz de la pandemia, la cadena Regal volverá a abrir sus salas en abril tras seis meses de paralización, aunque con medidas de capacidad limitad. Todo se llevará a cabo el próximo 2 de abril, dando cabida al lanzamiento de “Godzilla vs. Kong”.

Entre las películas 2021 del estudio se encuentran Mortal Kombat, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, Space Jam: A New Legacy, The Suicide Squad, The Many Saints of Newark, Dune, Cry Macho de Clint Eastwod y The Matrix 4, entre otras.

Los estrenos 2022 de Warner Bros incluyen a Elvis, Animales Fantásticos 3, The Flash y Aquaman 2.

HBO Max llegará a Latinoamérica a mediados de año.