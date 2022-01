WarnerMedia y ViacomCBS podrían vender a The CW, el canal tras series como The Flash, Superman & Lois y Riverdale

WarnerMedia y ViacomCBS podrían vender a The CW, el canal detrás de series como The Flash, Superman & Lois, Batwoman, Legends of Tomorrow, Walker y Riverdale.

De acuerdo a The Wall Street Journal, WarnerMedia y ViacomCBS, quienes comparten la propiedad de The CW, podrían vender una participación significativa o la totalidad del canal. De hecho, las empresas ya estarían en conversaciones avanzadas y se esperaría que lleguen pronto a un acuerdo.

En ese sentido, el principal interesado sería Nexstar, una empresa de medios estadounidense que posee 199 estaciones de televisión locales, además del canal de cable NewsNation y el medio The Hill.

Pero ¿por qué WarnerMedia y ViacomCBS querrían vender The CW? De acuerdo The Hollywood Reporter, The CW “nunca ha sido rentable desde su formación en 2006, cuando las dos empresas fusionaron a UPN y The WB Network”.

No obstante, durante un buen tiempo el canal se habría mantenido a flote gracias a la venta de sus producciones para las transmisión internacional y principalmente a través del streaming. Pero claro, para potenciar a sus respectivos servicios de streaming, las compañías detrás de The CW finalizaron su lucrativo acuerdo con Netflix en 2019 y desde allí naturalmente disminuyeron los márgenes de ganancias por su contenido original.

Si bien esta potencial venta de The CW naturalmente pone una gran interrogante sobre el futuro de las series que actualmente son emitidas por ese canal, tengan en cuenta que aún no hay nada sellado y que The Wall Street Journal estima que el escenario más probable sería que Nexstar tome una participación mayoritaria en CW, mientras que CBS y WarnerMedia permanecen como propietarios minoritarios y se mantienen como los principales proveedores de programas de la red.

Es decir, aunque The CW podría tener a una nueva compañía como controlador principal, es posible que CBS y WarnerMedia sigan realizando programas para el canal ya que “el contenido producido para él es un activo valioso para otras plataformas de (ambas) empresas matrices”, según The Wall Street Journal. Así, también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Latinoamérica series como Batwoman y Superman & Lois se presentan directamente mediante HBO Max con un desfase mucho menor a lo que tardan producciones como The Flash en llegar a Netflix.

The CW actualmente emite a varias series basadas en los cómics de DC en Estados Unidos incluyendo a The Flash, Legends of Tomorrow, Batwoman, Superman & Lois y, prontamente, Naomi. Todo mientras el canal también alberga a apuestas como Dynasty, Charmed, Walker y Riverdale.