Westworld suspenderá la producción de su cuarta temporada debido a un caso de coronavirus

Otra serie tendrá que paralizar su producción debido un caso de coronavirus. Según reporta The Wrap, HBO pausará temporalmente el trabajo en la cuarta temporada de Westworld.

Esta suspensión en el desarrollo del próximo ciclo de la serie de ciencia ficción será debido a que un miembro de la producción dio positivo en un examen de coronavirus.

Así, además de enviar a esa persona a cuarentena, Warner Bros. Television detendrá el trabajo en los nuevos episodios de Westworld durante dos días la próxima semana.

En ese sentido, aunque se espera que la producción continúe eventualmente, cabe recordar que esta no es la primera serie que se ve afectada por un caso de coronavirus durante los últimos días y recientemente tanto House of the Dragon como Bridgerton tuvieron que tomar sus propias medidas al respecto.