William Brent Bell prometió que la precuela de La Huérfana será “extremadamente violenta” en algunos momentos

¿Qué se puede esperar de la nueva película de La Húerfana? Hasta ahora solo sabíamos algunos detalles como que este proyecto se llamará Orphan: First Kill y que bajo la dirección de William Brent Bell volverá a mostrar a Isabelle Fuhrman como Esther. Todo en el marco de una historia que se posicionará como precuela de la famosa entrega de 2009.

Pero aunque aún no hay fotos o adelantos oficiales de esta película, recientemente Brent Bell detalló un poco más de su propuesta y en una conversación con el podcast The Boo Crew no solo contó cómo se filmaron las escenas de Esther, sino que también prometió una gran dosis de violencia.

“La película es muy infantil en algunos aspectos, pero también es extremadamente violenta en otros momentos porque ella es una una psicópata violenta”, dijo Brent Bell (vía Bloody Disgusting). “La película está resultando simplemente increíble. (Esther) es esta persona muy romántica que quiere muchos amor y luego, cuando no lo consigue, sale un lado diferente de ella. Y es brutal. Así que la película realmente reproduce ambos lados muy bien. Así que tiene un gran corazón para ella, pero también tiene un lado real súper oscuro”.

La gracia de La Huérfana es que la película original se centraba en una mujer adulta que pretendía ser una niña, sin embargo, ahora Fuhrman es verdaderamente una adulta por lo que la producción tuvo que emplear varias técnicas para mantener esa ilusión.

“Para mí es como si supiéramos el secreto de la primera película, así que la diversión de traer de vuelta a Isabelle Fuhrman al papel, que fue todo un proceso para obtener la aprobación, es un desafío en sí mismo”, señaló el director. “Y del mismo modo, no hacer CGI moderno(...) quiero decir, usamos (técnicas) digitales, usamos CGI para ayudarnos pero no para crearla completamente. Son todas técnicas de la vieja escuela: perspectiva forzada, ángulos de cámara y dónde ponemos la luz”.

De acuerdo a Brent Bell, actualmente Orphan: First Kill está apunto de estar lista.