Wolverine orinó en el casco de Magneto

La próxima semana Marvel Comics publicará un nuevo número de la serie regular de Wolverine escrita por Benjamin Percy y dibujada por Viktor Bogdanovic. Y aunque ciertamente muchos fanáticos querrán revisar ese número para enterarse qué pasará cuando Logan enfrente al Quiet Council de Krakoa, probablemente muchos también querrán revisar el número por una inusual revelación.

Después de todo, un adelanto de Wolverine #4 compartido por SuperHero Hype anticipa que ese cómic añadirá un extravagante antecedente a la dinámica entre Logan y Magneto.

Concretamente, como podrán leer en las páginas que están adjuntas un poco más abajo, en Wolverine #4 se revelará que Logan orinó en el famoso casco de Magneto.

Wolverine logró apoderarse del casco de Magento luego de emborracharlo, pero las acciones de Logan no fueron una simple broma ya que el mutante quería usar ese dispositivo para tratar de contrarrestar el ataque mental que sufrió por parte de The Pale Girl y The Flower Cartel.

Pero aunque las acciones de Wolverine tenían una explicación, las autoridades del Quiet Council de Krakoa vieron con malos ojos el robo del casco de Magneto y en Wolverine #4 obligaron a Logan a devolverlo.

En ese contexto, además de interpelar a Charle Xavier, Logan reveló que usó el casco como “balde de orina”. Un antecedente que Magneto probablemente hubiese preferido escuchar antes de ponerse ese implemento.

Wolverine #4 será publicado el 19 de agosto y esta es su sinopsis:

“Después de ser humillado por el Quiet Council por su actividades deshonestas, Wolverine escapa por su propia puerta secreta a la Red Tavern, un abrevadero rodeado de nieve en un bosque donde solo quiere beber whisky en paz. Pero Logan pronto descubre que la paz no es posible a medida que se desarrolla un misterio de asesinato de giros y vueltas, y en el corazón de todo está un enemigo del pasado”.