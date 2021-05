Wonder Boy: Asha in Monster World llegará el próximo 28 de mayo a consolas y en junio a PC

Desde Studio Artdink y ININ Games anunciaron nuevos detalles de la llegada del remake de Monster World IV, Wonder Boy: Asha in Monster World, y es que según fue dado a conocer el juego llegará el próximo 28 de mayo a consolas mientras que la versión de PC llegará un tanto después, el 29 de junio, y estará disponible a través de Steam.

Este remake de Monster World IV (1994) está siendo liderado por el creador original, Ryuichi Nishizawa, y contará con el compositor Shinichi Sakamoto, y Maki Oozora en el diseño de personajes.

Este juego llega tras el lanzamiento exitoso de Wonder Boy: The Dragon’s Trap en 2017, y que corresponde a una nueva versión de Wonder Boy III de 1989.