Wonder Woman 1984 estará disponible en 4K Ultra HD Blu-ray desde este 30 de marzo

Debido a la pandemia de COVID-19, Wonder Woman 1984 todavía no se puede estrenar en países como Chile. No obstante, como la película ya concretó su estreno en Estados Unidos este miércoles Warner Bros finalmente fijó una fecha para el lanzamiento hogareño de las nuevas aventuras de la amazona.

Como podrán ver en el siguiente tweet, Warner Bros planea lanzar las copias en 4K Ultra HD Blu-ray de Wonder Woman 1984 el próximo 30 de marzo.

Es decir, desde el 30 de marzo los fanáticos que no lograron ver la cinta en cines o viven en países donde no está disponible HBO Max finalmente podrán ver la película de manera legal comprando su edición hogareña.

Por otra parte, mientras esto representa una oportunidad para ver a la nueva película de Wonder Woman, también cabe señalar que la primera vez que se rumoreó este lanzamiento también se dijo que el “Snyder Cut” de Justice League tendría un lanzamiento en 4K Ultra HD Blu-ray. En ese sentido, mientras eso todavía sigue sin estar confirmado, esta noticia apunta a que tendremos que presentar atención a ese aspecto.