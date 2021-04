Wyatt Russell dice que aún no tiene claro el futuro de John Walker tras The Falcon and the Winter Soldier

El final de The Falcon and the Winter Soldier resolvió varios puntos que se habían planteado a lo largo de la serie pero, para bien o para mal, también dejó sobre la mesa varias interrogantes que tendrán que aclararse en otras producciones de Marvel Studios.

Así, mientras Capitán América 4 se asoma como una opción ante la ausencia detalles sobre una eventual segunda temporada, Wyatt Russell aprovechó una entrevista con Vanity Fair para plantear que todavía no tendría claro qué pasará a futuro con su personaje.

[Spoilers de The Falcon and the Winter Soldier a continuación]

Si bien John Walker se presentó como el nuevo Capitán América patrocinado por el gobierno de Estados Unidos, el personaje de Russell no duró mucho en ese cargo y como anticipó su trayectoria en los cómics eventualmente perdió el escudo y el nombre de superhéroe que originalmente le pertenecían a Steve Rogers.

Pero mientras The Falcon and the Winter Soldier concluyó con Sam Wilson como el nuevo Cap, Walker tampoco quedó fuera del mundo de los trajes y los superpoderes ya que por cortesía de la Condesa Valentina Allegra de Fontaine (el personaje interpretado por Julia Louis-Dreyfus) finalmente se posicionó como U.S Agent.

Pero aunque no han sido pocos los fanáticos que han interpretado a ese y otros puntos de la historia de Walker con “Val” como señales de una eventual presentación de los Vengadores Oscuros o los Thunderbolts en el MCU, por ahora Russell sostiene que no tiene claro qué pasará con su personaje.

“Parte de la forma en que me acerqué a Marvel fue que era la última vez que lo haría”, dijo el actor. “Marvel opera de una manera realmente genial en la que no toman decisiones antes de ver qué funciona. No formo parte de ninguna de estas decisiones, obviamente”.

Pero como saben, aunque Russell podría estar diciendo la verdad, los actores de Marvel Studios tampoco suelen revelar detalles con mucha anticipación por lo que, ante un eventual regreso de U.S Agent, su intérprete también quiso recalar que “al final de la serie, (Walker) se ha convertido en sí mismo de una manera muy peligrosa”.

Es decir, mientras el final de The Falcon and the Winter Soldier se podría pintar como una pequeña evolución positiva para Walker (pasó de asesinar a alguien a dejar su escudo casero para rescatar personas), Russell advierte que no todo sería bueno aunque también espera que con el final de la serie los fanáticos puedan entender las motivaciones de su personaje.

“Es de esperar que (Walker) pasara de alguien a quien realmente estás preparado para odiar a un viaje comprensión sobre desde dónde vino”, comentó el actor al ser consultado sobre la alianza final entre la Condesa y U.S Agent. “Te guste o no, aunque no estés de acuerdo, entenderás por qué lo hace”.