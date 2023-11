Yoshihiro Togashi da a conocer un final alternativo de Hunter x Hunter en caso de fallecer antes de terminar el manga

Hunter x Hunter es una de las obras de manga y anime más reconocidas, sin embargo dado a los problemas de salud de su creador, Yoshihiro Togashi, es que esta no ha podido tener una publicación regular a lo largo de los años. Ante esto, es que el autor ahora se ha referido a la posibilidad de que no logre terminar el manga, por lo que ha decidido dar a conocer un final alternativo que había descartado y que será el oficial en caso de que no logre su cometido.

La información ha salido a través de una entrevista con el programa Iwakura and Yoshizumi Show de TV Asahi (Vía ScreenRant), y donde el autor mencionó que tiene preparados varios finales para la historia, los cuales tendrían una aceptación diferente por parte del público.

“Para el final he preparado tres escenarios a los que llamo A, B y C. La diferencia entre unos y otros está en el grado de satisfacción de los lectores. El final A, por ejemplo, dejaría satisfechos a un 50% de los lectores e insatisfecho a un 20%. Eso no garantiza que gustara a todos y tuviera una buena puntuación, pero tampoco complicaría las cosas ni provocaría demasiadas críticas.

Con el final B sería parecido y con el C habría un 10% del público satisfecho y un 90% cabreado. ¿Por qué lo tengo aún en mente entonces si sé que no gustaría? En primer lugar porque es el que a mí me gusta y en segundo, porque quiero tener todas las puertas abiertas por si al final no elijo ninguna de las mismas, sino una cuarta que coja cosas de aquí y allá.

Para daros una muestra de a lo que me refiero, voy a contaros un escenario D. Un final que estuve barajando y que descarté, pero que si mi destino fuera morir antes de acabar el manga, podéis considerarlo como el final de ‘Hunter x Hunter’. Así podríais perdonarme por irme antes de tiempo:

A continuación te dejamos el final relatado por Togashi:

“Al lado de un lago, una chica llamada Jin sujeta una caña de pescar sin moverse. De pronto, el anzuelo se sacude de forma violenta y Jin exclama: “¡Lo tengo, tengo al rey del lago!” mientras tira con habilidad de él hasta que logra pescar al pez. De pronto vemos que a su lado hay una mujer y dice “Como te prometí, ¡he atrapado al rey del lago, mamá! Pero no me digas otra vez que me vuelva cazadora”.

La mujer a su lado, su madre, niega con la cabeza y ve cómo Jin se aleja con su presa. Entonces se gira hacia su marido y le dice que el sueño de su hija es no abandonar nunca la isla y heredar la casa. El hombre ríe, pero la mujer expresa su contrariedad. “A lo mejor cambia de idea más adelante. ¿Por qué son Jin y tú así? Seguro que es por la sangre de las abuelas Mito y Noko”.

La mujer parece no darse cuenta de que ambas abuelas no están unidas por la sangre, pero el hombre sonríe y se lo calla. La mujer expresa su deseo como madre: “Esta niña lleva la sangre del famoso cazador Gon, así que un día dejará la isla”.

Jin Insiste “¡Nunca me iré!”, aunque ya no la vemos por ningún lado. Entonces el padre se pronuncia por primera vez: “Tienes un ojo muy agudo”.

De pronto la escena cambia a la tienda de Mito. El rey del lago ya ha sido limpiado y sus partes internas separadas. Jin piensa mientras trabaja “Mamá nunca lo entenderá. Cuando el abuelo habla de sus recuerdos felices como cazador, la abuela Noko siempre se mueve inquieta en su asiento. Siempre que el abuelo Gon afirma algo de esa época, ella maldice por lo bajo sobre los años de espera y tristeza esperando por el regreso de alguien. Dice que tendría que haber hecho a alguien esperar por ella”.

En ese momento la puerta se abre y entra un niño regordete sujetando una planta. “¡He cazado al rey del lago, he cazado al rey del lago!”, exclama. Pero Jin sigue a lo suyo. “Yo siempre, pero siempre, estaré con la persona con la que quiero estar. Juntos para siempre”. El niño asiente y se pone a preparar la comida con ella, ambos con una sonrisa en la cara.

Un pájaro sobrevuela la casa y se aleja de la isla. El hijo, la hija y el nieto viven en distintos sitios, intercambiando sonrisas. Quizás sean los hijos de un personaje o los nietos de otro. El pájaro sigue alejándose y una figura en la distancia lo observa todo. Fin”.