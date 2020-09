Zac Efron será parte de la nueva adaptación de Firestarter de Stephen King

Zac Efron protagonizará una nueva película basada en un libro de Stephen King. De acuerdo a Variety, el actor de Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile será parte de la nueva adaptación de Firestarter que está siendo desarrollada por Universal Pictures, Blumhouse Productions y Weed Road Productions.

Firestarter se centra en la historia de “una niña desarrolla habilidades pirocinéticas y es secuestrada por una agencia secreta del gobierno que quiere aprovechar su poderoso don como arma".

En ese sentido, por ahora no hay claridad respecto a qué rol interpretará Efron esta nueva película que será dirigida por Keith Thomas (The Vigil) en base a un guión de Scott Teems (Halloween Kills).

Firestarter ya se había adaptado como una película protagonizada por Drew Barrymore en 1984 y Martha De Laurentiis, quien fue productora asociada en esa versión, también estará involucarda como productora en esta entrega junto a Jason Blum y Akiva Goldsman.

Si bien Zac Efron se hizo conocido por su papel como Troy Bolton en las películas de High School Musical de Disney Channel, durante los últimos años el actor ha participado de diversos proyectos como Neighbors, The Greatest Showman, The Paperboy, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile y pronto será parte de la nueva versión de Three Men and a Baby.