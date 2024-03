Zack Snyder abordó la reacción polarizadora de sus películas y las malas críticas de Rebel Moon

Solo un 21% de puntuación logró Rebel Moon en Rotten Tomatoes y su director, Zack Snyder, aseguró no tiene cómo refutar la reacción que generó su fantasía de ciencia ficción.

En conversación con la revista Empire, el director reconoció que “por alguna razón” sus películas son “polarizantes” para los críticos y el público.

“Realmente no tengo una refutación para las críticas”, dijo Snyder a la publicación. “Por alguna razón, la reacción a mis películas es muy polarizadora y siempre lo ha sido. En la película, no parece que haya mucho que justifique respuestas tan viscerales”, agregó el cineasta.

La segunda parte de Rebel Moon se estrenará próximamente y Zack Snyder promete que sus cortes extendidos y sin calificación serán lanzados por Netflix a mediados de año. De ahí que promete que serán “dementes” con “toda la sangre y la dureza R y la desnudez y la violencia y las locuras”.

Pero, claro está, el propio director reconoce que: “será interesante ver qué dicen [los críticos] sobre los montajes del director. Eso es otra cosa”.

Consideren que la película de Snyder con la peor puntuación en Rotten Tomatoes es Sucker Punch, mientras que solo Dawn of the Dead, 300, Watchmen y Army Of The Dead no han recibido tomates podridos en la plataforma. Basta recordar que Batman v Superman: Dawn of Justice fue tanto o más polarizadora que Rebel Moon, ya que logró solo un 29% de críticas positivas.