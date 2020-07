Zack Snyder aseguró que su corte de Justice League no usará ninguna de las escenas de Joss Whedon

La versión de Justice League que llegará a HBO Max el próximo año se presentará como la idea original que Zack Snyder había trazado para la película y que cambió de cara la versión cinematográfica cuando el director tuvo que dejar la producción por temas personales y Joss Whedon tomó las riendas de las refilmaciones.

Pero como aún hay personas que tienen dudas sobre lo que incluirá o no esta nueva versión de Justice League, Snyder aprovechó su aparición en el evento virtual JusticeCon para recalcar que su corte no tendrá ninguna de las escenas que no fueron comandadas por él.

Después de mostrar un nuevo avance de la película enfocado en el encuentro entre Superman (con su traje negro) y Alfred Pennyworth, el director bromeó respecto a que nunca filmó a Henry Cavill con el infame bigote que fue removido digitalmente del corte cinematográfico de Justice League.

En ese escenario, una de las moderadoras del panel le pidió al director que aclarara qué formará parte de su edición de la película y si algunas de las escenas que grabó Whedon aparecerán en el “Snyder Cut”.

“No hay una posibilidad en la Tierra de que una toma que fue hecha antes o después de que dejé la película, no hay forma”, dijo el director. “Preferiría destruir la película, le prendería fuego antes de usar un solo cuadro que no fotografié. Eso es un jodido dato duro”.

“Literalmente explotaría la jodida cosa”, añadió.

Finalmente el director explicó que las cosas similares entre su corte y la versión cinematográfica solo serán aquellas que él filmó y se conservaron en lo que tachó como un “monstruo de Frankenstein”.

Puedes ver las declaraciones de Snyder a continuación:

Con esto queda completamente claro que el “Snyder Cut” estará libre de menciones de peleas entre Superman e hipopótamos.