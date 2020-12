Zack Snyder compartió un primer vistazo al elenco de la precuela de Army of the Dead

Zack Snyder todavía no logra estrenar Army of the Dead, su nueva película de zombies para Netflix, sin embargo, el mundo de esa cinta continua expandiéndose y durante esta semana el propio director anunció que la precuela de Army of the Dead ya terminó sus filmaciones.

Snyder no dirigirá la precuela de Army of the Dead ya que esa tarea recaerá sobre el actor Matthias Schweighöfer. No obstante, el responsable de Man of Steel igual está involucrado en este proyecto por lo que de la mano del anuncio de la conclusión de rodaje compartió un primer vistazo al elenco de la precuela.

“Esto es el final de las filmaciones de Army of the Dead: The Prequel. Gracias a todo el elenco, el equipo y Netflix”, escribió Snyder.

Army of the Dead es una película que girará en torno a un grupo de mercenarios que intentarán concretar un millonario robo en el marco de un brote zombie en Las Vegas. Todo mientras la precuela de Army of the Dead girará en torno al personaje que Schweighöfer interpretará en esa película.

Army of the Dead y su precuela aún no tienen fechas estreno concretas, pero por lo menos se espera que la cinta original llegue a Netflix durante 2021.