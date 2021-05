Zack Snyder cree que la crítica de Martin Scorsese a las películas de superhéroes es justa y no apunta contra sus trabajos

Un par de años atrás, cuando la pandemia todavía no era el foco de la mayoría de las conversaciones sobre el estado de la industria del cine, Martin Scorsese se instaló en el centro de la polémica al expresar que para él las películas de superhéroes no son cine y en realidad serían una experiencia más parecida a los parques temáticos.

Las palabras de Scorsese apuntaban principalmente contra las producciones de Marvel Studios, por lo que varios actores y directores que han trabajado para esa compañía no tardaron en abordar las declaraciones del responsable de Taxi Driver. Sin embargo, aunque esta polémica se ha diluido con el paso del tiempo, recientemente Zack Snyder también habló de los dichos de Scorsese.

En una entrevista con The Guardian, Snyder fue consultado directamente sobre sus impresiones respecto a la visión de Scorsese sobre el cine de superhéroes. Todo considerando que el director de Army of The Dead ha realizado cintas como Justice League, Batman v Superman y Man of Steel para Warner Bros.

“Oh, es justo. Martin Scorsese es un genio“, señaló Snyder. “Si eres realmente bueno en algo, comentar sobre ese mundo está completamente dentro de tus derechos. Y eso no disminuye mi respeto por él”.

“Estoy seguro de que no estaba hablando de mis películas”, agregó el director entre risas. “Podría haberlo hecho, pero me gusta pensar que no lo fue. Se refería a los otros”.

Por supuesto, esos “otros” son Marvel Studios. No obstante, aunque Snyder respeta a las declaraciones de Scorsese que ciertamente no dejan bien paradas a las películas del MCU, el director de 300 también reconoció la popularidad de esas cintas.

Así, cuando le preguntaron qué habría hecho diferente si hubiese estado a cargo de las películas de Marvel Studios Snyder respondió: “Nada. Podría haberlo cambiado para que tal vez hubiera ganado menos dinero o hubiera sido menos querido. Pero por lo que han creado, no sé si existe una mejor manera de hacerlo”.