Zack Snyder cree que no existió “una comprensión de la demanda mundial” para el lanzamiento de su versión de Justice League

El denominado “Snyder Cut” de Justice League se estrenará en Estados Unidos durante el próximo 18 de marzo y probablemente llegará a Latinoamérica de la mano del lanzamiento de HBO Max planificado para el próximo mes de junio. Sin embargo, todavía existe una cuota de incertidumbre en cuanto a este estreno.

El lanzamiento del “Snyder Cut” fue anunciado a mediados del año pasado con miras a un debut durante este 2021, pero pese a que han pasado varios meses desde ese anuncio, en algunos lugares del mundo aún no tienen claro cómo ni cuando podrán ver la película. Y, aunque en Latinoamérica al panorama se despejó un poco con el anuncio de HBO Max, las dudas sobre las diferencias en las fechas de estreno aún siguen presentes.

En ese escenario, desde el canal de YouTube SnyderCutBR decidieron preguntarle directamente a Zack Snyder sobre lo que estaba pasando con la distribución de su película. El director respondió señalando que evidentemente eso no es algo que esté en sus manos y que no quiere apuntar a las dificultades en ese aspecto en un sentido que pueda dar pie a más controversias.

“Todo está fuera de mis manos, lamentablemente. Desearía estar a cargo de eso también. Desafortunadamente no lo estoy, por lo que no se ha hecho un trabajo increíble con la distribución de la película”, dijo Snyder. “No sé por qué, honestamente no puedo identificarlo. No quiero que parezca que hay algún tipo de conspiración, no lo creo. Creo que es parte del problema que nadie vio venir la película”.

Pero lo más llamativo es que Snyder continuó sus declaraciones advirtiendo que, aparte del poco tiempo que existió para planificar este lanzamiento en relación a otras películas, también cree que desde Warner Bros y HBO Max podrían haber subestimado el interés en su versión de la cinta.

“Creo que la ventana normal o la forma normal en la que la gente en Hollywood distribuye películas, es que cuando se hace la película entienden que tendrá que distribuirse, ¿verdad? Y tienen una ventana de dos años para darse cuenta de todo eso. El problema es que esto sucedió en seis meses y cobró vida”, dijo Snyder. “Ha tomado a todos con la guardia baja y creo que la demanda también los ha tomado desprevenidos“.

“Creo que incluso cuando la película recibió luz verde -el Snyder Cut recibió luz verde- no sé si hubo un sentido de urgencia o una comprensión de la demanda mundial que se requeriría de la distribución, el estudio y todos para satisfacerlo”, sentenció el director.

Snyder también expresó que la comprensión de la diferencia entre su versión y la edición cinematográfica de Justice League sería un factor a tener en cuenta antes el panorama de distribución y promoción de la película. No obstante, el director de todas maneras hizo un llamado a que sus fanáticos expresaran su interés en la cinta.

“Creo que la única forma en que, de alguna manera (pueden mejorar el lanzamiento) es dejar que los operadores locales y también Warner Bros. en general, o HBO Max, sepan o entiendan que esto es importante para ustedes”, señaló el director. “Porque creo que en sus mentes sería como: ‘Oh, mo sé cuánta gente quiere ver (el Snyder Cut), no estoy seguro de eso’. Pero creo que es importante que se sepan que eso es una cosa, que hay interés de ustedes, de los fanáticos”.