HBO Max llegará en junio a Latinoamérica

HBO Max no estará disponible en Latinoamérica el próximo 18 de marzo para el estreno de la versión de Justice League de Zack Snyder ni tampoco estará disponible cuando Godzilla vs Kong debute en Estados Unidos. Pero aunque durante las próximas semanas tendremos que mirar desde lejos a esos estrenos, el panorama cambiará a mediados de este 2021.

Durante este jueves HBO Max finalmente fijó su fecha de lanzamiento en Latinoamérica. Mediante un tweet, el streaming de WarnerMedia reveló que llegará a países como Chile, México, Argentina, Perú y Brasil durante el próximo mes de junio.

El video promocional no da una fecha exacta para el lanzamiento del streaming, pero anticipa que desde junio los usuarios de este lado del mundo podrán usarlo para acceder a series como Friends, las películas basadas en los cómics de DC (incluyendo el S”nyder Cut”, las cintas de El Señor de los Anillos, contenido original de Latinoamérica y nuevas producciones como House of The Dragon, el spin-off de Game of Thrones.

La estrategia de estrenos de Waner Bros para este 2021 contempla lanzamientos simultáneos de sus películas en cines y HBO Max, por lo que tendremos que esperar para ver qué pasará con ese aspecto aquí en Latinoamérica teniendo en cuenta que con esa fecha de presentación el streaming estará operativo en esta región para el debut de cintas como The Matrix 4, The Suicide Squad y Dune.