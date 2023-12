Zack Snyder dice que Rebel Moon tiene un “loco cliffhanger” que prepara la segunda parte

Poco falta para el estreno de Rebel Moon, la próxima película de Zack Snyder y que llegará a Netflix y ahora el director ha dado a conocer que esta contará con un “loco cliffhanger” que dará pie a la segunda parte.

Cabe recordar que la primera parte tendrá por nombre A Child of Fire, y continuará en 2024 con una segunda parte titulada The Scargiver. “La verdad es que la primera película es una preparación para la segunda”, mencionó Snyder. “El final es un loco cliffhanger que te lanza a The Scargiver”.

De acuerdo a lo que explicó el director (Vía TotalFilm), la primera parte presenta este mundo de ciencia ficción, mientras la segunda parte nos sitúa en medio de una guerra.

“En términos de tono son películas muy diferentes”, explica Snyder. “En la Parte 1 pasamos mucho tiempo en la aldea, teniendo esta relación real con el lugar y la gente. De modo que cuando realmente tenemos que luchar y morir por ellos, nos preocupamos por ellos”.

Descrita como una epopeya fantástica, esta película será dirigida por Zack Snyder con un guion coescrito en conjunto con Shay Hatten y Kurt Johnstad.

En cuanto al elenco, esta contará con Sofia Boutella como Kora, Ed Skrein como el almirante Atrticus Noble, Charlie Hunnam como Kai, Michiel Huisman como Gunnar, Djimon Hounsou como general, Staz Nair como Tarak, Doona Bae como Nemesis, Ray Fisher como Darrian Bloodaxe y E. Duffy como Milius.

La sinopsis apunta que...

De Zack Snyder, el creador de 300, El hombre de acero y El ejército de los muertos, llega REBEL MOON, el esperado evento épico de ciencia y fantasía anticipado por décadas. Cuando una pacífica colonia situada al borde de la galaxia se ve amenazada por los ejércitos del regente tirano, Kora (Sofia Boutella), una joven con un pasado misterioso que vive entre los aldeanos se convierte en su única esperanza para sobrevivir. Con la tarea de ir a los planetas cercanos en busca de guerreros que puedan ayudar a hacerles frente, Kora reúne a un pequeño grupo de forasteros, insurgentes, campesinos y los huérfanos que ha dejado la guerra en otros planetas, todos ellos con la misma necesidad de redención y venganza. Con la sombra del reino entero amenazando la luna más improbable, se librará la batalla por el destino de la galaxia entera, durante la cual se creará una nuevo ejército de héroes.

Rebel Moon se estrenará el próximo 22 de diciembre a través de Netflix. En tanto, su secuela, subtitulada como “The Scargiver”, llegará en abril de 2024.