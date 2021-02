Zack Snyder habló sobre las críticas a sus películas: “No cambiaría un cuadro de nada de lo que he hecho”

Todas las películas, series y documentales están sujetas a críticas y revisiones por parte de los espectadores, y las producciones de Zack Snyder no son la excepción.

El trabajo del director (y en particular sus películas de superhéroes) ha sido objeto cientos de análisis, reseñas y críticas durante los últimos años, pero parece que pese al tinte de algunos de esos comentarios Snyder no tiene un problema con aquello.

En una entrevista con un canal de YouTube llamado SnyderCutBR, Snyder explicó cómo lidia con las críticas a sus películas y planteó que aunque pone un poco atención a los comentarios, no cambiaría nada de su trabajo.

“Honestamente, no miro mucho (las críticas)”, dijo Snyder. “Quiero decir, mira, en el pasado he mirado y analizado como lo haría cualquiera respecto al tipo de crítica negativa de las películas. Simplemente (...)no he encontrado nada dentro de la crítica que me haga creer o cambiar algo de lo que hago. Así que, de esa manera, no me afecta realmente. Si siento que hay un problema, o algún tipo de algo que falta dentro del trabajo y necesitaba ver las críticas para luego reevaluar la forma en que abordo las cosas, ese sería un escenario diferente. Pero, no cambiaría un cuadro de nada de lo que he hecho, así que(...)las críticas son solo críticas“.

La recepción de Batman v Superman ha sido apuntada como un factor importante en el rumbo que tomó Warner Bros con las películas de DC. De hecho, también se ha planteado que esto habría influido en la atención que el estudio puso al desarrollo de Justice League cuando Snyder todavía estaba a cargo.

En ese sentido, las declaraciones del director no dejan de ser llamativas en la víspera del estreno de su versión de Justice League que recientemente delimitó el plan para su debut en Latinoamérica durante el próximo 18 de marzo.