Zack Snyder habló sobre sus ideas para Justice League 2 y confirmó que el Snyder Cut terminará con un “enorme cliffhanger”

El estreno de la versión de Justice League de Zack Snyder marcará la culminación de una historia que comenzó en 2017 con el estreno de la criticada edición cinematográfica de la película. No obstante, aunque el lanzamiento del denominado “Snyder Cut” podría interpretarse como un cierre para la campaña que algunos fanáticos impulsaron durante varios años, todo apunta a que la trama de la película no ofrecerá una conclusión definitiva para la historia de Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Cyborg y Aquaman.

Si bien el estudio abandonó esos planes y no tendría contemplada una continuación del “Snyder Cut”, originalmente Warner Bros pretendía seguir a la historia de Justice League por lo menos con una secuela y en una reciente entrevista Zack Snyder confirmó que eso obviamente influirá en la propuesta de su edición de la cinta.

“Bueno, se supone que iban a ser dos películas más”, dijo Snyder a IGN al ser consultado respecto a cómo abordaría su película a las ideas que tenía para las potenciales secuelas. “(Esta película) en realidad no incluye ninguna de las películas adicionales salvo pequeñas pistas como debería, un potencial otro mundo”.

“Planta las semillas como quería de lo que vendría en las películas posteriores”, agregó el director. “Eso está ahí en cuanto a esas historias que vendrían, si alguna vez sucediera (una secuela)- lo cual no parece que sucederá-. Pero creo que es fácil especular en base a eso y podemos hablar de eso por un buen rato”.

En ese sentido, Snyder confirmó que como esta historia pretendía continuar en otra película, el final no será definitivo y terminará con una gran interrogante.

“Es un cliffhanger… La película termina en un enorme cliffhanger”, sentenció el director.

Obviamente Snyder no explicó qué implicará ese cliffhanger, sin embargo, informaciones anteriores sobre la película apuntan a que tendría que ver con Darkseid y aunque el director no abordó directamente eso durante la misma entrevista recalcó que el gobernante de Apokolips era el villano que había contemplado para Justice League 2 y que película abordaría al mundo de pesadilla que presentó en Batman v Superman y figurará un poco en el “Snyder Cut”.

“(Darkseid era) ciertamente el malo de la secuela, pero definitivamente está en pleno efecto (en el Snyder Cut). Está dirigiendo el show. Está allí”, comentó el director. “No quiero, hacer un spoiler pero, sí, definitivamente está allí”.

Durante los últimos años han surgido varios reportes sobre lo que podría haber involucrado Justice League 2 y aunque evidentemente eso permanece en el terreno de las especulaciones, tiempo atrás Kevin Smith sostuvo que los planes para esa película contemplaban un viaje de los héroes a Apokolips e incluso a los Green Lantern Corps.

Pero por ahora Warner Bros no tendría intenciones de continuar con la propuesta de Justice League e incluso el propio Snyder enfatizó que actualmente no existen conversaciones para una secuela.