Zack Snyder mostró una nueva imagen de Green Lantern en la escena descartada de su versión de Justice League

Zack Snyder está en plena promoción de Army of the Dead, pero aunque el director ha hablado bastante sobre su nueva apuesta de zombies para Netflix, inevitablemente sus distintas entrevistas también han dado pie a revelaciones y comentarios sobre su versión de Justice League.

Así, en el marco de un panel de preguntas y respuestas de su nueva película durante el jueves pasado, Snyder aprovechó de revelar un nuevo vistazo la escena descartada de Green Lantern en el denominado “Snyder Cut”.

La imagen obviamente no tienen la mejor calidad ya que el director de Man of Steel la presentó directamente desde su teléfono. No obstante, como podrán ver en los siguientes videos y fotos muestra claramente al actor Wayne T. Carr como John Stewart.

Snyder filmó esta escena en la entrada para autos de su casa, sin embargo, no pudo incluirla en su versión de Justice League porque Warner Bros tendría otros planes para ese portador del anillo y finalmente el director tuvo que optar por el cameo de Martian Manhunter en el final de la película.