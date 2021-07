Zack Snyder ya está trabajando en Army of the Dead 2 y selló un acuerdo para desarrollar más proyectos para Netflix

En un movimiento que parecía inminente desde todas las buenas palabras que se dijeron en el contexto del estreno de Army of the Dead, Zack Snyder y su compañía de producción sellaron un acuerdo para trabajar con Netflix.

Según explica The Hollywood Reporter, The Stone Quarry Productions, la firma comandada por Zack Snyder, Deborah Snyder y Wesley Coller estaba en busca de un nuevo socio después de que su acuerdo con Warner Bros expirara en 2019. La productora consideró distintas opciones, pero finalmente eligió a Netflix como la entidad que tendrá prioridad en sus próximos proyectos.

“Para nosotros, era muy importante encontrar una asociación basada en el respeto mutuo”, comentó Deborah Snyder. “El proceso creativo funciona mejor cuando todos confían en los demás y puedes arriesgarte y ser creativo. Nosotros no solemos ir a lo seguro, el contenido que creamos es un poco más vanguardista y creo que es importante tener una buena asociación y escucharnos”.

Por supuesto, este acuerdo no resulta sorprendente considerando que antes del estreno de Army of The Dead, Netflix ya había ordenado una precuela y un spin-off animado de la película. Todo mientras durante esta semana el streaming aseguró que la cinta de zombies había sido todo un éxito convocando a más 75 millones de cuentas en sus primeras cuatro semanas en la plataforma.

Pero ¿cuáles serán los proyectos que se realizarán bajo este nuevo acuerdo entre Stone Quarry Productions y Netflix? De acuerdo a THR, el trato de dos años inicialmente implicará apuestas como Rebel Moon, una película al estilo Star Wars dirigida por el propio Snyder; y también se está desarrollando una apuesta de acción que marcará el debut como director de Damon Caro, el director de la segunda unidad de Snyder.

No obstante, quizás lo más llamativo de los planes a futuro de Stone Quarry Productions es la confirmación del desarrollo de una secuela de Army of the Dead que ya estaría avanzando de la mano de un guión de Snyder y Shay Hatten.

Finalmente, pese a que Snyder se hizo reconocido principalmente con sus adaptaciones de cómics, parece que el foco de la alianza entre su firma y Netflix estará en apuestas originales.

“Mi objetivo y mi esperanza son traer la mayor cantidad de contenido de calidad poder y hacerlo a una escala gigante”, señaló Zack Snyder. “Grandes proyectos y grandes películas”.