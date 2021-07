Zack Snyder hará una película estilo Star Wars para Netflix llamada Rebel Moon

Olvídense por completo de que Zack Snyder vuelva al terreno de los superhéroes o las adaptaciones de cómics. Al menos por su próxima película.

El director ya firmó para realizar un nuevo proyecto, el que comenzará a filmar a comienzos de 2022 bajo el amparo de Netflix. El proyecto será conocido bajo el nombre de Rebel Moon.

Según The Hollywood Reporter, el director además co-escribirá y producirá esta propuesta que mezclará ciencia ficción y fantasía. Los otros guionistas serán Shay Hatten (Army of the Dead) y Kurt Johnstad (300).

Su historia se situará en una pacífica colonia en el borde de la galaxia, la cual comienza a ser amenazada por el ejército de un tirano. Ante esa situación desesperada, una joven mujer con un pasado misterioso es enviada para encontrar guerreros en planetas cercanos. Y juntos serán... una nueva esperanza para batallar el ataque de este imperio.

En ese sentido, en el portal agregan que la idea de Rebel Moon comenzó como un pitch “más maduro” para Star Wars que Snyder creó hace una década, pero eso nunca avanzó ante la venta de Lucasfilm a Disney.

Con los años, también surgió la idea de crear una serie, pero a la larga el director la llevará a cabo como esta nueva película.