Zelda: A Link to the Past tiene un port no oficial para PC

The Legend of Zelda: A Link to the Past, uno de los juegos más recordados de la popular franquicia y que se lanzó en 1991 para Super Nintendo, ha llegado a PC con un port no oficial.

Esto se logró luego de que un equipo conformado por alrededor de 20 personas y liderado por el usuario de GitHub, “xander-haj”, utilizara ingeniería inversa para extraer las más de 80.000 líneas de código del juego.

El port de esta forma, suma algunas mejoras, como mejorar algunos aspectos, el uso de shaders, una mejor calidad del mapa, más slots para items entre otras cosas.

Cabe recordar que a diferencia de los emuladores que hacen que nuestros computadores “simulen” ser las consolas, los port recrean el juego desde cero en PC, y permite añadir mejoras como las mencionadas entre otras cosas.

Tras lograrlo, es que fue compartida una imagen mostrando las diferencias entre la versión emulada y de PC.