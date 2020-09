Zendaya solo filmó su participación en Dune durante cuatro días

Cuando Dune llegue a los cines durante los próximos meses o en la fecha que lo permita la pandemia, no esperen ver muchas escenas de Zendaya como Chani.

En una reciente entrevista con Empire a propósito de la nueva película dirigida por Denis Villeneuve, la actriz explicó que solo trabajó en la cinta durante algunos días por lo que no logró explorar con mucha profundidad a su personaje

“Por eso estoy tan emocionada de ver (Dune), de ver qué han estado haciendo todos. (El director Denis Villeneuve y yo) tuvimos una pequeña discusión sobre quién es Chani y la fuerza que posee”, comentó Zendaya (vía Digital Spy). “Ella es una luchadora, eso es lo que es su gente. Realmente solo pasé unos días con ella, así que rasqué la superficie, pero fue muy divertido descubrirla. ¿Cómo camina, cómo habla? Este es su planeta, entonces, ¿cómo navega por este mundo? Fue muy divertido”.

El plan actual es que la película de Dune que pretende estrenarse en diciembre de este año sea la primera entrega de la adaptación comandada por Villeneuve, por lo que Zendaya espera que en una eventual Dune 2 pueda aparecer más como Chani.

“(Villeneuve) es muy amable y atento con todos sus actores. ¡Solo estuve allí cuatro días y no quería irme!”, añadió. “Denis entiende lo que quiere de nosotros, pero también es muy colaborador, lo que me permite tener mi versión del personaje también. No quiero maldecir nada, pero no puedo esperar para explorarla más”.

Actualmente el estreno de Dune se mantiene fijado para diciembre de este año en Estados Unidos.