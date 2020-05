Chileno supera el millón de kilómetros recorridos en un Toyota Yaris

Sin proponérselo, Osvaldo Rodríguez, coquimbano de 70 años, acaba de entrar en aquellos récords que demuestran la fiabilidad de un producto. Este padre de cuatro hijos, llevó su Toyota Yaris al servicio técnico Camal Musalem en La Serena, donde habitualmente hace las mantenciones del auto que compró en 2011. Eso sí, esta vez su visita al concesionario era para un servicio bastante inusual, puesto que luego de ocho años de intenso uso, el tablero marcó 1 millón de kilómetros andados.

1 millón

Un Yaris de 1 millón de km: 125.000 por año

A menudo se señala que el kilometraje promedio anual de un vehículo ronda en torno a los 20 mil kilómetros. ¿Cómo fue que Osvaldo Rodríguez sextuplicó esa cifra? Simple, por varios años utilizó el Yaris como un taxi colectivo.

"Me decidí por él por la suavidad que tiene. Estoy muy agradecido del auto porque nunca tuvo problema de motor, solo le cambié los amortiguadores, algo que considero normal. No se le ha cambiado disco de embrague, prensa, ninguna cosa y nunca me ha fallado", explicó.

1 millón

"Siempre compraba aceites, bujías, etc. Me preocupaba de que fueran repuestos originales de Toyota. Entonces esta vez lo llevé y se dieron cuenta de que había alcanzado el millón de kilómetros. Me evaluaron el auto y lo encontraron impecable", agrega. Por su parte, desde Camal Musalem, detallaron que a pesar del uso prolongado, el motor del auto no mostraba señales de problemas. Además, el concesionario le hizo un reconocimiento a Rodríguez por haber logrado este increíble número.

El Gerente de Promoción y Comunicaciones de Toyota Chile, Claudio Isgut, comentó que "el Toyota Yaris es un modelo icónico en nuestro país, que ha acompañado a los chilenos a lo largo de muchos años debido a su alta demanda, ya que responde al compromiso constante de la compañía con la calidad, durabilidad y confiabilidad. Prueba de ello es el modelo de don Osvaldo, que logró una cifra importante de kilómetros recorridos sin que su vehículo presentara inconvenientes".

En diciembre de 2018, Hyundai también reportó que uno de sus clientes llegó al millón de millas (1.609.000 kilómetros) en un Hyundai Elantra. Mira aquí cómo Hyundai la premió.

