¡490,84 km/h! El Bugatti Chiron es ahora el auto más rápido del planeta

Cuando se presentó el Bugatti Chiron en Ginebra 2016 muchos quedaron con la duda respecto de cuál era el verdadero límite del bólido francés. ¿La razón? La marca anunció el auto de motor 8.0 litros y cuatro turbos contaba con limitador de velocidad a los 420 km/h. Ahora, una unidad especial del Chiron Sport ha disipado las dudas alcanzando los 490,8 km/h (o 304,77 mph).

Chiron

Este ejemplar no corresponde al modelo de serie, sino que es un Chiron Sport que ha sido sometido a un trabajo de chasis y que monta neumáticos específicos Michelin para rodar hasta los 500 km/h sin poner en riesgo la seguridad. De acuerdo a lo que reporta Top Gear, la misión ha tomado más de seis meses de preparación a los ingenieros franceses.

Chiron

Esta edición especial mide 25 cm más que el Chiron convencional y lleva también un kit aerodinámico que le permite mayor apego al suelo. Entre las modificaciones se cuentan tomas de aires más grandes y un difusor trasero de cuatro salidas. La suspensión, por su parte, cuenta con altura regulable en tiempo real y mide la distancia al suelo mediante láser.

En materia mecánica, todo igual al Chiron

Ni el corazón del Bugatti Chiron ni la transmisión han sido materia de modificaciones por parte de la compañía fundada por Ettore Bugatti. Conserva la caja automática de doble embrague de siete relaciones y el motor W16 de 8.0 litros sobrealimentado que desarrolla 1.600 caballos.

Sobre si Bugatti producirá en serie o no esta unidad, no hay por ahora una versión de la marca. De todos modos, no sería para nada extraño que sí emprendieran en este sentido, puesto que ahora sí Bugatti dispone de neumáticos capaces de soportar todo el vigor de una auténtica bestia.

¿Qué harán los suecos de Koenigsegg al respecto?