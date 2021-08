A 40 años del primer punto de Eliseo Salazar en la Fórmula 1

Hoy se conmemora uno de los momentos importantes del motorsport nacional. Hace exactos 40 años, el 30 de agosto de 1981, Eliseo Salazar finalizaba en la sexta posición del Gran Premio de Holanda y sumaba su primer punto en la Fórmula 1.

La carrera disputada en el circuito de Zandvoort fue ganada por el francés Alain Prost (Renault), seguido por el brasileño Nelson Piquet (Brabham) y el australiano Alan Jones (Williams), sin embargo, para nuestro país significó la primera vez que la bandera chilena figuraba con puntaje en la máxima competencia automovilística.

crédito instagram @eliseosalazar

El propio Salazar recordó en su cuenta de Instagram (@eliseosalazar) lo que fue aquella jornada con el equipo Ensing. “Como una virtuosa coincidencia, este próximo weekend vuelve el renovado autódromo Zandvoort al calendario de la F1, después de 36 años de no haber corrido allí. En una época en que corrían 30 autos y sólo puntuaban los 6 primeros, es sin lugar a dudas uno de mis memorables logros. Fue muy difícil llegar a la F1. Quedará para siempre en los anales estar en un selecto grupo, que aún no supera los 1.000 pilotos, después de 70 años de historia de la F1. Lo digo sin arrogancia, pero sí con profundo orgullo!”, precisó el driver nacional.

Cabe recordar que en esos años, la puntuación era muy distinta a la actual, y solo puntuaban los seis primeros lugares. En orden decreciente, el puntaje era 9-6-4-3-2-1. T Salazar llegó a los lugares estelares cuando en la vuelta 56 (de las 72 que se corrían) sobrepasó al suizo Marc Surer.

Pero no fue sencillo para el chileno mantener esa valiosa unidad. Tal como consigna un sitio especializado de F1, “Salazar peleó duramente con todo el GP de Holanda en sucesivos grupos de notables vigor junto a Surer, Alboreto, Borgudd y algún invitado ocasional, y después de vueltas y vueltas sin dar ni pedir cuartel (en batallas que pasan desapercibidas porque suceden lejos de la punta, pero que son igualmente disputadas), Salazar logró finalmente pasar a Surer. Pero en el esfuerzo, que le costó diversos deslizamientos poco ortodoxos, el Ensign había perdido casi por completo las polleritas fijas, disminuyendo así notoriamente en su rendimiento. No podía ya luchar por el sexto puesto con Michele Alboreto, que parecía el candidato natural al valioso puntito, pero faltando sólo cuatro vueltas para el final, Alboreto quedó detenido con el motor fundido, dejando nuevamente el sexto puesto para el chileno. Un primer punto en Fórmula Uno que consolida sus evidentes progresos a lo largo del año”

Para el nacional, quien formó parte de cuatro escuderías en la F1 (March Grand Prix Team, Ensing Racing, Teams ATS y RAM Automotive Team March), fue un día memorable, aunque no sería su mejor presentación en la máxima categoría, puesto que en 1982 remataría quinto en el Gran Premio de San Marino, donde sumaría los otros dos puntos de su carrera en la F1.

La alegría del piloto chileno quedó registrada en la desaparecida revista Estadio, tal como indicó el sitio racing5.cl, donde Salazar señaló que ”para aquellos que no confían en mí va este resultado. Creo que nadie antes había logrado lo que yo hice, o sea, después de sólo seis actuaciones entre los ases mundiales, lograr llegar en sexto lugar, pese a todos los inconvenientes que tuve, ya que por ahí se me rompió una de las «polleritas» y el auto se tornó difícil de dominar. Durante muchos pasajes de la carrera se me trabó la segunda y tuve que dominar el «pito» o palanca de cambios con las dos manos. Estoy feliz y agradezco a todos los mecánicos de Ensing, que han conseguido lograr por fin rendimiento adecuado del auto. Dile a mis compatriotas que algún día llegará el triunfo de para Salazar y de ahí para adelante lucharé hasta lograr ser campeón del mundo”.

Sin duda, un gran recuerdo y una importante efeméride con el único piloto chileno que ha competido en la Fórmula 1.

Posiciones Gran Premio de Holanda de 1981

1 Alain Prost - Renault 1:40:22.430

2 Nelson Piquet - Brabham +00:08.020

3 Alan Jones - Williams +00:35.050

4 Hector Rebaque - Brabham +1 vuelta

5 Elio de Angelis -Lotus +1 vuelta

6 Eliseo Salazar - Ensign +2 vueltas