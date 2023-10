A golpe de mazo: La primera Tesla Cybertruck ya tiene dueño

En julio pasado, te contamos que luego de dos años de retraso, Tesla finalmente había comenzado a fabricar la Cybertruck, su esperada primera camioneta eléctrica. Así lo anunció el propio Elon Musk a través de su cuenta oficial de Twitter, ahora llamado ‘X’.

Tras ello, ahora la primera unidad de la Tesla Cybertruck acaba de ser subastado en Los Angeles, California, Estados Unidos. En la gala número 29 del Museo Petersen, organizada por Jay Leno, el codiciado ejemplar habría encontrado dueño por nada menos que 400.000 dólares, un precio muy por encima de los 40 mil dólares que en algún momento se dijo costaría.

Claramente, los asistentes a la subasta no tenían problemas de dinero, considerando que solo la entrada costaba 1.750 dólares, con una reserva de mesa estándar por otros 17.500 y una mesa “premier” por 30.000. Los colegas de Car and Driver USA se comunicaron con el museo para confirmar dicha cifra de venta, pero un representante les dijo que no podían confirmar los montantes de las ofertas ganadoras “debido a políticas internas de recaudación de fondos”.

Igualmente, la fuente del museo les dijo que el postor ganador recibirá un ejemplar “cuando Tesla complete la producción”, es decir, la unidad como tal todavía no está lista y esos 400.000 dólares han servido únicamente para reservarla.