A menos de una semana de recibirlo, ganador del Lamborghini de Shakira evalúa venderlo

En noviembre de 2024, Shakira sorprendió a sus fans con el anuncio de que sortearía su Lamborghini Urus morado con que protagonizó el videoclip de “Soltera”. El concurso era sencillo: subir un baile inspirado en dicha canción a Instagram o TikTok, acompañado del hashtag “ElCarroDeShakira”.

Fue así que Michael Mejía se convirtió en el flamante ganador con un video que sumó más de 5 millones de visualizaciones en redes sociales. De acuerdo con las bases, el premio correspondía a un Lamborghini Urus año 2022, además de un cheque por US$90.000 para ayudar a cubrir los impuestos y los gastos de viaje para recoger el vehículo.

Allí mismo, también se dejaba claro que: “el ganador será el único responsable de todos los costos y gastos asociados con la aceptación y uso del vehículo. Esto incluye el registro, las licencias, los costos del título, la entrega, el seguro del vehículo y/o cualquier otro gasto relacionado”.

Pues bien, resulta que a solo una semana de recibirlo, Mejía está meditando venderlo debido a los altos costos de su mantenimiento. “Hasta el momento se pagaron todos los impuestos del traslado del carro, las cosas legales y el seguro por seis meses. Ya gasté más o menos 95.000 dólares”, señaló en el programa de televisión “El Gordo y La Flaca”.

“Yo no me esperaba que el seguro del carro costará 2.000 dólares al mes y es así. Con el dinero que ella (Shakira) me dio se sostiene el carro por un tiempo, pero es bastante costoso mantenerlo. Llevo con el carro cuatro días y le he puesto gasolina cada dos días: cada depósito cuesta 70 dólares”, revela Mejía.

Y llegados a este punto, el ganador está escuchando ofertas como oportunidad de negocio. “Alguien me ofreció entre 700.000 y 800.000 dólares y eso es maravilloso, pero todo el sueño de cualquier persona es tener un milloncito. Si es un millón y un dólar, soy feliz”, cuenta.