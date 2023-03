AR HUD: Los hologramas guiarán nuestro camino

Si bien no son masivos, los Head up Display (HUD) no son algo nuevo. Aquellas micropantallas ubicadas en el parabrisas que proyectan información virtual, son parte del equipamiento de ciertos modelos de gama alta. Una tecnología que pronto sufriría una evolución.

Y es que una reciente inversión de 50 millones de euros en cuadros de mando con realidad aumentada podrían terminar dejando atrás el HUD tradicional. Así lo creen Stellantis, General Motors, Hyundai e incluso Jaguar Land Rover, desde ahora accionistas estratégicos de Envisics, una empresa británica dedicada a la producción de pantallas holográficas.

Dicha compañía está lista para producir Head-Up Displays de Realidad Aumentada (AR HUD), los cuales son el resultado de años de ingeniería por parte de investigadores de la Universidad de Cambridge -desde 2004-, quienes hoy trabajan con Envisics para llevar este producto al mercado.

Según los gráficos proporcionados por la firma, estos futuros HUD holográficos mostrarán la velocidad, la dirección, los puntos de referencia locales y los posibles puntos de colisión. Además, la tecnología destaca a los peatones y ciclistas para ayudar a los conductores a identificarlos más fácilmente.

Los HUD holográficos utilizan moduladores de luz espacial desarrollados a medida que permiten una visualización de información más realista y de mayor resolución. Estas pantallas son más dinámicas, lo que significa que se mueven con la carretera que tenemos delante.

Envisics espera que haya un total de 1,6 millones de unidades AR HUD disponibles muy pronto (la mayoría de ellas de Envisics), mientras que proyecta que alrededor de 19,1 millones de unidades estarán disponibles para 2032.