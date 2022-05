Asociación de pilotos defiende el reglamento y se va contra Hamilton

La polémica que armó Lewis Hamilton con respecto a la utilización de joyas sigue dando de qué hablar en el circuito del Gran Circo, donde afirmó que mantendrá el uso de ellas, pese a que la FIA le dio un ultimátum.

Diversas voces autorizadas salieron en defensa del reglamento que mantiene la FIA, en que prohíbe el uso de cualquier tipo de joyas. La Grand Prix Drivers Association (GPDA) anunció a través de su presidente y piloto Alexander Wurz que el reglamento impuesto por la FIA cuenta con toda lógica pero que la manera de comunicarlo no fue la correcta.

Wurz afirmó en Sky que “Necesitamos trabajar juntos. Es una regla que existe por algo. Probablemente me hubiera gustado un enfoque ligeramente diferente para enviar ese mensaje. No quiero acabar en algo como el fútbol, donde hay más manos en el aire y abuso verbal... hay que trabajar de forma conjunta. Es un estilo que hubiera preferido en ese caso”.

Esto no fue todo, ya que el jefe del equipo de McLaren Andreas Seidl afirmó en Motorsport-Total que “Es una norma que está vigente desde hace no sé cuántos años y si has trabajado en otras categorías, ni siquiera se discute. Si no te gusta quitarte las joyas o si no quieres ponerte los calzoncillos ignífugos, simplemente no pilotas, es bastante sencillo y directo”.

Pese a la negativa impuesta por Hamilton de utilizar joyas, el nuevo presidente de la FIA Mohammed Ben Sulayem le hizo un llamado a recapacitar y declaró que debería ser un ejemplo a seguir para los jóvenes pilotos y de esta manera evitar futuros accidentes.