Audi le responde a General Motors por su anuncio ‘en contra’ de Noruega que mostró en el Super Bowl

El viernes te mostramos cómo dos animadores del rubro automotor (Toyota y General Motors) perfilaban sus apuestas publicitarias para la edición LV del Super Bowl, que se disputó este domingo. Y si bien los japoneses decidieron jugarse por las historias inspiradores, personificadas en Jessica Long, una atleta paralímpica del Team USA, el grupo GM apostó por la comedia con una sátira protagonizada por el actor Will Ferrell. ¿Hubo algún problema? Parece que sí, porque el spot que pretendía ser cómico, no gustó demasiado en quienes ponía como enemigos: los habitantes de Noruega, que es el país donde se venden más autos eléctricos per capita en el mundo. Audi recogió el guante.

La marca de los cuatro aros se movió rápido y respondió en tres tandas, todas protagonizadas por el actor noruego Kristoffer Hivju. En el primero, el artista famoso por aparecer en Game of Thrones conduce un Audi e-tron y canta: “EE.UU. viene por nosotros. No hay manera, Noruega es el mejor país del universo. ¿Cómo puedes odiar esto? ¿Cómo puedes odiarnos?”. Hivju se detiene y recoge un mapamundi (el que en el comercial de GM se golpea simulando que es Noruega). El actor agrega, “¿quieres golpearnos en la cara? ¿Quieres hacernos esto, a mí, al mundo? Estamos tratando de cuidar al mundo. Cuídalo”.

El segundo comienza con un “Realmente nos odias, ¿no? Pero en Noruega combatimos el odio con amor y amabilidad... bueno, no, pero pegamos en la cara con pescados, con salmones, ¿entiendes?”. El comercial concluye diciendo que el Audi e-tron fue líder en ventas en Noruega durante 2020.

El último anuncio, más satírico aún, muestra al actor comiéndose una pizza que supuestamente le mandaron de Estados Unidos. Esta historia tiene más cuento y se remonta a una apuesta que el embajador de EE.UU. hizo en Oslo, respecto de que su país ganaría más medallas de oro en los JJ.OO. de Invierno de 2018. Noruega fue primero y Estados Unidos, terminó cuarto. De todos modos, a Hivju no le gustó nada que la pizza trajera pescados chicos.

“Noruega es una nación amante de la paz, pero sentimos firmemente que la campaña de odio de GM merecía una respuesta rápida, por supuesto con un toque de humor”, afirmó Audi de Noruega.