‘Beto’ Heller debutará en Curicó a bordo del nuevo Ford Fiesta

La temporada de Alberto Heller en el RallyMobil no ha sido lo que el mismo piloto angelino esperaba a inicios de año. Tras su incursión en mayo en el Copec Rally Chile -donde peleó palmo a palmo hasta la última etapa con el japonés Takamoto Katsuta- el representante del Team Joker ha debido lidiar con la mala fortuna y la falta de fiabilidad de su Ford Fiesta. De hecho, Heller marcha lejos de la punta, algo muy diferente de lo exhibido en 2018 cuando terminó siendo superado por apenas un punto por su hermano Pedro, el vigente campeón. Pero ‘Beto’ no está para lamentos y luego del Gran Premio de Quillón -cuarta estación del RallyMobil- viajó a Europa para comenzar a buscar soluciones y de paso delinear su futuro. ¿El resultado? El nuevo Ford Fiesta R5 que M-Sport presentó en junio, llega este jueves al país y el menor de los Heller tendrá la importante misión de desarrollar el purasangre para la serie WRC2 durante todo lo que resta de temporada en Chile.

El nuevo Ford Fiesta R5.

El nuevo Ford Fiesta R5, una apuesta mirando a 2020

"Es evidente que el balance que hacemos hasta ahora no ha sido lo esperado. Hemos hecho carreras en que hemos peleado arriba, pero los problemas mecánicos nos han sacado de la disputa. Este auto (el actual Fiesta con que compite desde 2018) ya tiene un tiempo y las máquinas, cuando uno las usa mucho, quedan más expuestas a las fallas. Eso a pesar de que hayamos hecho las mantenciones", explica Alberto Heller, quien en la reciente fecha de Quillón tuvo que abandonar producto de reiteradas fallas en la cremallera de su vehículo.

El modelo adopta una nueva retaguardia y mejoras mecánicas a todo nivel.

En Europa, el piloto de Los Ángeles se subió a tres autos, en lo que fue un primer paso para concretar una eventual compra en el corto o mediano plazo. “Probé el nuevo Polo R5 y también un Fabia R5. Luego me contactó M-Sport desde Inglaterra porque querían que probara el Fiesta nuevo y les entregara un feedback. Conversé con Malcom Wilson (dueño de la estructura) y así lo hicimos. Hice 100 kilómetros en el nuevo Fiesta”, cuenta el último vencedor del Rally de Australia en la serie WRC2.

"Mi evaluación fue que es un auto con muchísimo potencial. Tiene mucho trabajo en asfalto, pero poco sobre tierra. Él (Wilson) se mostró muy interesado en que desarrolláramos el auto acá en Chile, porque sabe que es un país con caminos muy diversos. El acuerdo es que M-Sport enviará mecánicos y un ingeniero para cada carrera y que de esta manera estemos muy conectados. Me comprometí a poner todo de mí para que el auto transite hacia un rápido desarrollo, y estoy muy seguro que de aquí a fin de año el nuevo Fiesta estará al nivel de los otros autos de punta de la categoría", agregó el navegado por el argentino José "Pepe" Díaz.

La unidad rumbo a Chile.

Heller tiene planificado hacer dos días de entrenamiento en la unidad que es propiedad del mismo Malcom Wilson y luego ir hasta la Región del Maule para disputar la quinta fecha del nacional de rally, en Curicó.

El empresario Malcom Wilson.

Un próximo año con más WRC en el horizonte para Heller

Alberto Heller reconoce que el mal arranque de temporada en el RallyMobil ha modificado sus planes y que, por tanto, ha comenzado a enfocarse anticipadamente en 2020. "Cuando llegué al WRC y con lo hecho en Concepción me di cuenta de que podía pelear afuera. Me enfocaré de lleno en desarrollar el nuevo Ford para hacer que el auto esté a nivel. Quiero responder a la confianza que han puesto sobre mí", comenta el nacional.

Eso sí, Heller detalla que así como hará todo lo posible por hacer del Fiesta R5 Mk8 un auto competitivo, "recalqué que mi idea es largar el Mundial del próximo año en el mejor auto de la categoría. Si me preguntas, yo me quiero quedar en Ford, pero no sabemos lo que ocurra de aquí a fin de año", analiza el actual vicecampeón del RallyMobil.

Por último, ‘Beto’ Heller no esconde sus metas. Perfila un 2020 de muchísima participación internacional, en el que incursionará en al menos siete fechas fuera del país (ocho, contando el WRC en Chile). Si todo marcha bien, Alberto Heller quiere convertirse en el primer chileno entreverado en la disputa de un título del World Rally Championship.