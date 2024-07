Carlos Sainz firma con Williams para 2025

Tras meses de incertidumbre, Carlos Sainz correrá en Williams Racing en 2025, fichaje que se ha anunciado oficialmente para las dos próximas temporadas.

Así el piloto español pasará de Ferrari, que es el equipo más laureado de la historia de la F1, a Williams, que es el segundo con más títulos de Constructores -nueve en total-.

Será, además, el quinto equipo en el que Carlos Sainz deja su ‘sello’. Antes pasó por Toro Rosso, Renault, McLaren y, desde 2021 hasta la actualidad, Ferrari.

“Estoy muy contento de anunciar que me incorporaré a Williams Racing a partir de 2025. No es ningún secreto que el mercado de pilotos de este año ha sido excepcionalmente complejo por diversas razones y me ha llevado algún tiempo anunciar mi decisión. Sin embargo, confío plenamente en que Williams es el lugar adecuado para continuar mi andadura en la F1 y estoy realmente orgulloso de unirme a un equipo tan histórico y exitoso, donde muchos de mis héroes de la infancia pilotaron en el pasado y dejaron su huella en nuestro deporte”, señaló Sainz.

“El objetivo final de devolver a Williams al lugar que le corresponde, al frente de la parrilla, es un reto al que me enfrentaré con entusiasmo y positividad. Estoy convencido de que este equipo tiene todos los ingredientes necesarios para volver a hacer historia y, a partir del 1 de enero, daré lo mejor de mí mismo para llevar a Williams hacia adelante junto a todos y cada uno de los miembros del equipo”, puntualizó.

La flexibilidad del contrato firmado entre Sainz y Williams fue decisiva para irse a la estructura de Groove y no, a Sauber-Audi, por ejemplo. Y es que si bien el español firmó por dos temporadas; después del primer año, es decir, de 2025, podría irse a otra escudería si tiene una oferta mejor. Un detalle que genera cierta libertad para ‘pescar’ un asiento que quede libre en 2026.