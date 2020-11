Citroën lleva a Polestar a la justicia por la similitud de emblema con su doble chevrón

En mayo te contábamos en la revista MT MAG. sobre los emblemas automotrices con más tradición (ver nota), un espacio donde Citroën y su doble chevrón tienen un espacio bien ganado. Pues ahora la defensa de su tradicional logo ha sido motivo para llevar a la justicia a Polestar, el fabricante sueco escindido de Volvo, que utiliza un logotipo de chevrones opuestos.

Si bien la justicia francesa determinó que era muy poco probable que alguien confundiera un Polestar con un Citroën, también dijo que el emblema del fabricante perteneciente al Grupo Geely se asemeja al DS Automobiles, marca nacida de Citroën en 2014. Asimismo, constató que Polestar rediseñó su logo en 2017, una década después de que Citroën registró por última vez su tradicional doble chevrón.

Citroën introdujo su actual emblema más redondeado en 2009, aunque sigue siendo la misma idea detrás. En total, el juez le impuso a Polestar una multa de € 150 mil y le impidió vender sus autos en el mercado francés durante seis meses, de acuerdo con lo que publica la revista francesa Automobile Magazine. Ciertamente no es el veredicto que esperaban los suecos, pero no van a perder una sola venta debido al fallo.

“Polestar no opera en Francia y actualmente no tenemos planes de operar allí”, dijo un portavoz al sitio Autoblog. Reconoció que la disputa existe, pero sostuvo que no puede comentar al respecto.