Conoce a los finalistas para el Auto del Año en el Mundo 2024

Las premiaciones automotrices permiten a los jurados especialistas evaluar en igualdad de condiciones a diferentes modelos para escoger los mejores exponentes entre los modelos recién presentados.

En Chile contamos con varias premiaciones que escogen tanto a los modelos mejor valorados por el público (Premios Autocosmos), a los modelos con mejor participación en ventas (Premios Los Más) o a los escogidos por un jurado de periodistas de diferentes medios (Premios Los Mejores).

En el resto del mundo, premios como el Car of the Year en Europa o el World Car of the Year son algunos de los más comentados por estos días. Si bien ayer te contamos que se anunció el ganador del Auto del Año en Europa, aún falta conocer cuál es el auto del año a nivel mundial, algo que ya estamos cada vez más cerca de conocer gracias a la develación de los 3 finalistas.

La organización de los World Car Awards se compone por un jurado en el que participan periodistas, redactores y presentadores especializados de 31 países, los cuales seleccionaron en una primera fase en enero a 70 modelos nuevos lanzados durante el pasado 2023 en el mundo. De esta lista, los seleccionados fueron clasificando para acotar el listado a 10 finalistas para el premio principal, además de 5 finalistas para cada una de las otras categorías: Mejor auto de lujo, mejor modelo de altas prestaciones, mejor auto eléctrico y mejor auto urbano.

Luego, hasta el pasado 12 de febrero se realizaron las pruebas dinámicas que permitieron acotar la lista a 3 finalistas por cada categoría, generando el siguiente panorama:

- Mejor Auto del Año en el Mundo: BYD Seal, Kia EV9 y Volvo EX30

- Mejor Auto de Lujo: BMW Serie 5, Mercedes-Benz Clase E y Mercedes-Benz EQE SUV

- Mejor Auto de Altas Prestaciones: BMW M2, BMW XM y Hyundai Ioniq 5 N

- Mejor Auto Eléctrico: BMW i5, Kia EV9, Volvo EX30

- Mejor Auto Urbano: BYD Dolphin, Lexus LBX, Volvo EX30

- Mejor Diseño: Ferrari Purosangue, Ford Bronco, Toyota Prius

Los resultados de las votaciones se darán a conocer el 27 de marzo, en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York, por lo que queda exactamente un mes para saber quiénes serán los ganadores.