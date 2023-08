¿Cuáles son las 10 infracciones de tránsito más cometidas por los chilenos durante este 2023?

La ley 18.290 o Ley de Tránsito, es la que rige en nuestro país para toda persona que circula por las calles y es la que uno debe respetar. En MT de La Tercera quisimos conocer cuáles son actualmente las 10 infracciones de tránsito más cometidas por los chilenos durante este 2023 y nos llevamos varias sorpresas.

Para contextualizar, debemos recordar que toda infracción de tránsito son impartidas en nuestro país por Carabineros de Chile o Inspectores Fiscales y Municipales, quienes son los encargados de que se cumpla la ley.

Según nos informó Carabineros de Chile, a nivel país se han realizado este año 3.307.314 controles vehiculares y las 10 infracciones más cometidas por los chilenos suman 392.904 sanciones.

Conducir sin licencia

Antes de conocer el listado, quisimos poner énfasis en la principal infracción cometida por los chilenos: conducir sin licencia.

Esta infracción (gravísima) se ha visto fuertemente incrementada durante el último tiempo y la preocupación por parte de las autoridades está, así al menos lo señala el Coronel Emilio Teixidor, quién nos afirmó que han tenido que aumentar las fiscalizaciones por esta razón.

“Ha habido un fuerte incremento de la infracción de manejar sin la licencia de conducir y eso nos tiene muy preocupado. Efectivamente, en el último tiempo hemos aumentado la fiscalización en este tema, pues no tenerla denota que esa persona no tiene las capacidades necesarias para poder conducir. En general, nosotros tratamos de fiscalizar las infracciones que estadísticamente provocan accidentes con resultado de lesiones o muertes, entre ellas se encuentran la de conducir sin licencia (no es apto para conducir), Ley No Chat (no estar atento a la condiciones del tránsito), y velocidad (está demostrado que entre más velocidad exista en el manejo más probabilidades hay que exista un accidente de tránsito), entre otras”, afirma el Capitán Teixidor.

Es importante señalar que esta infracción se contempla por no portar con este documento al momento de la fiscalización, o sea, considera la persona que olvidó la licencia al momento de salir en el vehículo, como la persona que no ha sacado el documento.

Bajo estos parámetros el trabajo por parte de Carabineros se ha centrado en la fiscalización y más aún en las motocicletas. Es este último tipo de vehículos, donde predomina el portar sin licencia, eso sí, Teixidor indicó que hay una tendencia con la gente extranjera.

El motivo de esta infracción tiene una mezcla de factores, pues por una lado están las complicaciones que hay para sacar/renovar la licencia y por otro el grado de responsabilidad por parte del conductor. Frente a esto, Teixidor hace el llamado de ”no esperar a última hora para hacer este trámite. Al final, el responsable de no contar con licencia recae solo en el usuario y es él quien debe estar atento si su licencia está vencida o si debe buscar la fórmula para poder sacarla. La Ley es clara y no puede conducir sin poseerla y seguiremos siendo enfáticos en este punto y fiscalizando”.

Si bien entre las 10 infracciones de tránsito más cometidas por los chilenos no aparece la de conducción bajo la influencia del alcohol o de sustancias prohibidas, el Capitán Teixidor señala que “hay que recordar que eso es un delito, por eso no aparece entres las infracciones de tránsito”.

A continuación conoce cuáles son las 10 infracciones de tránsito más cometidas:

Conducir sin licencia: 151.619 infracciones Exceso de velocidad: 65.919 infracciones Estacionamiento prohibido señalizado: 64.722 infracciones Estacionamiento indebidos: 34.538 infracciones Revisión técnica vencida: 28.198 infracciones Conducir con vidrios polarizados: 14.141 infracciones Permiso de circulación vencido: 13.739 infracciones Conducir hablando por celular sin manos libres: 7.510 infracciones Desobedecer PARE: 7.056 infracciones No usar cinturón de seguridad: 5.462 infracciones

Los precios de estas variarán según la infracción realizada las cuales se dividen en tres:

Las infracciones menos graves van desde las 0,5 a 1 UTM ($31.225 a $62.450).

Las infracciones graves van de 1 a 1,5 UTM ($62.450 a $93.675).

Las infracciones gravísimas van de 1,5 a 3 UTM ($93.675 a $187.350).

¿Cuáles son las soluciones para tener menos infracciones en Chile?

Según el propio Coronel Teixidor, el camino no está en subir los costos de las infracciones, ya que esto produciría que los infractores no pagarían la deuda y seguirán infringiendo la ley. “Lo importante acá, es que sea cual sea la sanción se cumpla, es aquí donde hay que poner hincapié”, señala el Capitán de Carabinero.

Por otro lado, hay un tema de educación, que para Teixidor es fundamental. “Hay muchos proyectos en los que en los colegios se enseñen las leyes del tránsito, por eso estamos trabajando en las brigadas escolares y así tener educación vial desde niños. Tenemos una alta cantidad de personas que mueren en accidentes de tránsito y que además son evitables”.

Para él la educación es la base y junto a la fiscalización e instrumentos como la Ley Cati, tiene como objetivo reducir la cantidad de infracciones y accidentes de tránsito.