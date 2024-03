Donald Trump amenaza con impuesto del 100% a los autos chinos hechos en México

El expresidente y candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió nuevamente en contra de los fabricantes de autos chinos. En un un evento en Ohio, les advirtió a éstos que de incrementar su producción en México, el impuesto a sus vehículos sería aun mayor al cruzar la frontera.

Recordemos que, durante su presidencia, Trump impuso un arancel del 25% a los automóviles fabricados en China. En tanto, que recientemente, prometió aumentar los impuestos al 50% sobre los vehículos fabricados en México en plantas de propiedad china. Ahora, el exmandatario subió la apuesta al amenazar con imponer un arancel del 100% a los vehículos chinos que entren a Estados Unidos a través de su vecino del sur.

“Esas grandes plantas de autos monstruosos que están construyendo ahora mismo, no contratarán estadounidenses y nos venderán los autos, no. Pondremos un arancel del 100% a cada uno que cruce la línea, y no podrán vender si soy elegido”, expresó Trump.

Durante el mismo discurso, el expresidente remató que si no es vencedor de la elección en noviembre próximo el resultado será catastrófico para la industria automotriz.

“Va a ser un baño de sangre para el país. Eso será lo de menos. Pero no van a vender esos autos. Están construyendo fábricas enormes. Si no se ganan estas elecciones, no estoy seguro de que alguna vez haya otras elecciones en este país. Las políticas de Biden crearán un baño de sangre económico para la industria automotriz y los trabajadores del automóvil”, concluyó Trump.