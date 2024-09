El blindaje de autos particulares toma fuerza en Chile

A raíz del aumento de la criminalidad en nuestro país y el notorio aumento de la sensación de impunidad frente a hecho delictuales, las personas han optado por tomar la seguridad por sus propias manos: alarmas y controles más sofisticados para las casas y empresas, contratación de seguridad privada, cursos de tiro (por ende, compra de armas debidamente inscritas) e, incluso, el blindaje de vehículos. Esto último, algo impensado hace solo cinco años en nuestro país.

Es cierto, en Chile sí existían autos blindados hace un lustro, pero la mayoría ligado a las fuerzas policiales, organismos internacionales y embajadas, y, en algunos casos, autoridades gubernamentales.

Hoy la necesidad de las personas de poder tener mayor seguridad arriba de su auto ha aumentado significativamente. Si bien no hay un registro oficial de cuántos vehículos blindados existen en el mercado nacional, se especula que solo este año se ha triplicado la venta de ellos. Lejos, eso sí, de mercado como Brasil, donde se proyectan más de 40 mil blindajes para este año. O Colombia, uno de los países con mayor experiencia en el tema y con los mejores proveedores para esta industria.

De esta manera, si en 2020 solo existía una empresa dedicada al blindaje de vehículos particulares, en la feria SeguridadExpo, que se desarrolló esta semana en Santiago, el número de firmas que ofrecían este servicio eran al menos una decena, lo que habla de la importancia que está tomando el blindaje de autos en Chile.

“Hace cinco años no existía una industria nacional de blindaje de vehículos. La mayoría de los que existían venían hechos desde el extranjero”, señala Rodrigo Rivera, gerente general de Blindatek, la primera empresa chilena dedicada 100% al blindaje de vehículos particulares y que se creó hace cuatro años y quien agrega que “hoy hay varias marcas que ofrecen este servicio, muchas de ellas a instituciones u organismos, pero somos pocos los que vemos el directamente al cliente final. El tema es que no todas son serias u ofrecen buena calidad. Eso le hace muy mal a esta industria”.

Blindatek pasó de tener un auto en 2020, a 100 en 2023 y la proyección que hacen para este es más de 300 unidades blindadas. “La necesidad está. Los clientes van a comenzar a presionar a las marcas automotrices para que ofrezcan directamente el producto y así, al comprar un auto nuevo y quieras blindarlo no pierdas la garantía. Por ejemplo, nosotros estamos certificados por Kaufmann, representante de Mercedes-Benz en Chile, quienes les mantienen a sus clientes la garantía de sus vehículos después de ser blindados por nosotros.

¿Qué dicen las marcas de autos?

La verdad no mucho. En general es un tema que los fabricantes de automóviles prefieren no tratar por la sensibilidad que significa en términos de seguridad. Para este reportaje, la mayoría de las firmas automotrices en Chile prefirieron no hablar, a pesar que por ejemplo, la página de BMW Chile ofrece sus modelos blindados de fábrica, donde se describe cada una de las características que tienen y el nivel de seguridad al que puede optar.

“El modelo BMW X5 Security Plus, ofrece una protección balística con un nivel de blindaje 6. BMW es el primer fabricante de automóviles que ha desarrollado una solución específica para hacer frente al ataque con armas automáticas como el fusil AK-47″, así se señala en la página de la firma bávara en Chile.

“Actualmente nosotros no tenemos ningún sistema donde ofrezcamos un producto blindado ya terminado a los clientes finales, ni tampoco tenemos algún convenio con algún blindador. Lo que tengo ganas es investigar y buscar algún partner para certificarlo bajo las formas de Ford, de manera de poder ofrecerle al cliente final un vehículo Ford certificado, para que no tenga ningún tema de vencimiento de garantía o anulación de alguna cosa”, explica Pablo Haase, director general de Ford Chile, quien agrega que “sé de clientes que han blindado vehículos Ford. Tanto algunas flotas pequeñas que lo han hecho por temas de seguridad general, como casos más particulares. Te doy un ejemplo que para mí fue muy gráfico. Supe de un cliente que blindó una Ford Expedition en algún momento porque el señor tiene un hijo autista. Entonces él, en el caso que le hicieran una encerrona, ‘no sabía cómo podría reaccionar mi hijo si fuera en el auto. Y probablemente reaccione mal y me arriesgo a que le den un tiro. Entonces yo tengo que tener la certeza que en el auto en que se mueve a mi hijo, que tiene esta condición, no va a estar nunca expuesto a una cosa así, por lo tanto necesito que solo se mueva en un auto blindado’. Y entonces te empieza a dar vuelta en la cabeza que hay muchas necesidades para una cosa como un auto blindado, todas relacionadas con la seguridad, obviamente, pero por distintas motivaciones, y que puede ser interesante poder ofrecerle a los clientes una alternativa en ese sentido, más que por una oportunidad de negocio, simplemente, por el hecho de poder ofrecerle a los clientes un mejor servicio en términos de su satisfacción”.

¿Todos los autos se pueden blindar?

Según los entendidos en la materia, se recomienda que el blindaje se efectué en vehículos tipo SUV o camionetas, idealmente con cilindrada mayor a 2.0 litros y mejor aún si tienen tracción 4x4.

Modelos con Toyota 4Runner o Land Cruiser Prado, Ford Expedition, Chevrolet Tahoe, Jeep Grand Cherokee, son más comunes en las plantas de brindaje nacional. A ellas se suman las pick-up medianas, como la Ford Ranger, Mitsubishi L200 o Toyota Hilux, las preferidas de la macrozona sur. De las marcas premium, Mercedes-Benz, Lexus y BMW son las que más se intervienen, aunque la firma de la estrella es la única que mantiene su garantía en caso de que algún modelo sea blindado en Blindatek.

Los precios varían de acuerdo al nivel de blindaje y pueden ir desde los $ 23 millones en los más livianos, hasta los $ 60 millones en los más pesados. El blindaje más liviano, compuesto principalmente de kevlar, tiene un peso total aproximado de 180 kilogramos. Y el más pesado, que vendría siendo el de acero, puede tener un peso de hasta 900 kilogramos adicionales al auto.

Dependiendo si se encuentran todos los materiales en stock, en general el trabajo puede ir entre 15 días para los más básico y el más alto 60 días.

Estos son los tipos de blindaje

Las empresas establecidas y serias que operan en nuestro país no son más de cinco y, en general, se rigen por las normas internacionales y una de las más utilizadas es la estadounidense, la cual tiene distintos niveles. En términos generales, los materiales de blindaje se dividen en dos mundos: el del kevlar y el del acero. El kevlar está disponible para cualquier vehículo que sea de más de 2.0 de cilindrada, ideal que tenga tracción y que sea formato SUV o pick up.

Seguridad nivel II: Este blindaje está diseñado para proteger al usuario frente a ataques callejeros en zonas urbanas, en los que normalmente se utilizan armas de corto alcance y bajo calibre menor a 9mm. Cuenta con cristales laminados antibalas y protección de puertas con kevlar de 10 capas.

Seguridad nivel II plus: Tiene los mismos fines que el blindado anterior, pero en la carrocería tiene protección de cabina en 360°: puertas, costados, pilares y compuerta trasera blindadas en kevlar de 10 capas.

Seguridad nivel IIIA: El blindaje tiene las mismas características del anterior pero en kevlar de 12 capas y con un vidrio balístico más grueso.

Seguridad nivel IIIA reforzado: Este blindaje está diseñado para proteger al usuario ante ataques en zonas urbanas y rurales, en donde normalmente se utilizan armas de puño hasta el calibre de una Magnum 44. Y tiene un grosor de vidrio balístico mayor que el nivel anterior.

Seguridad nivel IIIBR6 acero: Este es el nivel más alto de blindaje que ofrece esta empresa. Generalmente es para uso militar o policial. Este blindaje está diseñado para proteger al usuario ante ataques mayores en los que normalmente se utilizan armas largas. El vidrio balísitico tiene un grosor de más del doble del primer nivel de blindaje. Y la protección de la carrocería es de Acero Balístico Certificado, que recubre puertas, costados, pilares, techo, piso y compuerta trasera. También se deben modificar la suspensión y los frenos según corresponda.