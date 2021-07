El equipo Alpine de F1 lanza ‘Prost in the Paddock’, el primer podcast dedicado al tetracampeón francés

“El equipo Alpine F1 se complace en presentar ‘Prost in the Paddock’, la serie de podcast que se estrenará el 14 de julio, el Día de la Bastilla”. Así anunció este jueves el team francés el debut de una colección de audios de Alain Prost, el único galo en ser campeón de Fórmula 1. “Alain nos habla con candidez y sinceridad acerca de su experiencia, su rol en la F1 actual y la evolución de la actividad, ofreciendo su opinión acerca de las nuevas generaciones como nunca lo oíste antes”, dicen desde el equipo de Fernando Alonso y Esteban Ocon.

Alpine detalla que se trata en principio de cuatro capítulos en los que el tetracampeón repasará anécdotas nunca antes contadas. En todos los episodios, que están en inglés, el ‘Profesor’ comparte sus sensaciones acerca de las decisiones de carrera, rivalidades, rendimiento, su mirada acerca de la evolución del deporte y el aspecto humano.

El director del equipo Alpine no hace fintas a ninguna materia, detalla el comunicado de la estructura del Grupo Renault. Así, desde ya se conocen algunas declaraciones del mayor héroe galo del motorsport: “quería ser futbolista. No estaba interesado en lo absoluto en el motorsport, pero mi hermano sí era fan de los autos. Recuerdo mi primera carrera en karts. Fuimos a Cannes porque él quería y ahí inmediatamente me enganchó. Si era mi primera carrera en la F1 o mi primera victoria (en Dijon), el sentimiento fue exactamente el mismo que cuando corrí por primera vez en karting. De algún modo era un nuevo inicio. Incluso cuando fui campeón mundial por primera vez en 1985, pensé ‘Ok, lo hice’, pero después solo pude pensar en una cosa: hacerlo otra vez sin importar si tenía un buen auto o qué posición había logrado en la parrilla de salida”.

Este podcast está creado para todos los fanáticos de “este excepcional piloto, desde los nuevos fans de la F1 hasta aquellos que siguieron a Prost desde su debut en las carreras”, dice Alpine.

Episodio 1: Una vida en el motorsport

Alain Prost explica cómo la oportunidad de subirse a un kart le desarrolló una vocación y cómo persiguió esa forma de vida. Repasa cómo trabajó para correr en karts y progresó en los rankings europeos hasta hacer su debut en Fórmula 1 en Argentina 1980 ante los ojos del director de carrera, el legendario Juan Manuel Fangio. Luego rememora cómo se gestó su primera victoria, la desazón de 1984 (Lauda le ganó por medio punto) y hace un paralelo entre la era pasada y la actual del Gran Circo.

¡Todo desde el 14 de julio!