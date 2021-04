El exclusivo Porsche 911 GT3 RS de Jerry Seinfeld sale a remate

Porsche debe ser una de las marcas preferidas por los coleccionistas. La lista de ejemplares sobresalientes es larguísima, pero seguramente para muchos el 911 GT3 RS debe ser uno que no puede faltar.

Es lo que pensó hace un par de años el famoso comediante Jerry Seinfeld, un reconocido admirador de la marca alemana. Seinfield no solo adquirió un 911 GT3 RS de la serie 991, sino que además lo configuró y personalizó de tal manera que lo convirtió en un ejemplar único. Y hoy ese modelo, con apenas 2.400 km recorridos, sale a una subasta que organiza Bonhams.

Esta unidad no solo es uno de los más potentes de la gama gracias a su motor atmosférico de 6 cilindros y 4.0 litros que desarrolla 493 Hp asociado a una caja automática de doble embrague PDK de siete marchas.

Consciente del abanico de alternativas que le entregaba la marca para personalizarlo, Seinfield no quiso uno de los colores tradicionales y optó por el color Liquid Chrome Blue Metallic, el mismo del Porsche 918 Spyder.

Y no fue lo único diferente. También escogió un sistema de elevación hidráulica del eje delantero, un tanque para gasolina más grande (87 litros), frenos carbocerámicos, sistema de iluminación Full LED y el paquete Sport Chrono de Porsche.

Eso sí, lo que le hace aún más exclusivo es que el cómico norteamericano decidió sacarle el gran alerón trasero que caracteriza al 911 GT3 RS, todo para obtener una imagen más clásica. De todas maneras, si el nuevo dueño del modelo quiere este elemento, Bonhams lo incluye en el paquete a rematar.

Si está interesado en hacerse de este deportivo de Jerry Seinfeld, la casa de subasta estima un valor entre US$ 290.000 y US$ 330.000 dólares, una cifra que es bastante más baja que el precio original por el canceló con todos los opcionales (US$ 450.000).