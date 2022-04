El fanatismo por los autos de James Hetfield, el líder de Metallica

Hoy se realizará el esperado y aproblemado concierto de Metallica en Chile. La banda norteamericana, que estuvo cerca de no regresar al país por el inconveniente con el escenario en el que se presentarían (primero era en el Estadio Nacional y se cambió al Club Hípico) tiene en su líder y guitarrista, James Hetfield, a un aventajado fanático de los autos.

Para los más cercanos a la banda y a la historia de Metallica, les resultará lógica la relación entre el artista y los autos, más sabiendo que “Fuel” es una de las canciones favoritas de Hetfield, como lo reconoció el propio cantante en el documental “Some Kind of Monster” que se emitió después del disco St. Anger.

La canción a la que se hace referencia es de 1997 y apunta a la pasión y los excesos que se ven en las carreras de cuartos de milla, donde por unos segundos todo se vive al límite, solo afirmado a un volante.

Es tal la cercanía de Hetfield con los autos que incluso hace un par de años comenzó a incursionar en el diseño automotriz, con adaptaciones que posteriormente le cedió al Museo del Automóvil Petersen de Los Ángeles, California para ser presentados en una exhibición denominada “Reclaimed Rust” (Óxido Recuperado).

“Construir autos siempre será una vía de escape. No sé lo que voy a hacer. Los autos son como las personas para mí; les gusta el amor. Les gusta que los toques, les gusta que los conduzcas… les encanta que los contemples. Es una forma de expresión y libertad”, precisó en declaraciones de hace un par de temporadas.

El mismo James Hetfield fue quien inauguró la exposición “Reclaimed Rust” en febrero de 2020, donde se pudieron apreciar los vehículos junto a algunas de las guitarras ESP, la marca que utiliza el cantante en sus espectáculos.

Entre los modelos que fueron modificados o customizados por Hatfield, se cuentan (con sus apodos):

Ford Roadster “Black Jack” 1932

Packard “Aquarius” 1934

Auburn “Slow Burn” 1936

Ford “Iron Fist” 1936

Ford Coupe “Crimson Ghost” 1937

Lincoln Zephyr “VooDoo Priest” 1937

Jaguar “Black Pearl” 1948

Buick Skylark “Skycraper” 1953

Sobre esa pasión en la que abundan los hot-roads de los que se enamoró cuando joven, Hatfield comentó en su minuto que “ver una exposición de hot-rods es como ver arte. Puedes reaccionar como que no entiendes lo que ves, o también cómo no se me ocurrió a mí hacerlo. O también puedes preguntarte quién puede manejar ese auto. Por eso, Dios bendiga a América, porque puedes manejar en sus rutas con estos autos”.

Sobre otras vivencias conocidas por James Hetfield relacionadas con los autos, el artista reconoció hace un par de años que tenía “300 guitarras y 30 autos, que son muchos”. Pero además de los hot-rods que llevó a la exhibición en California, también tenía en su garaje una serie de muscle cars, entre ellos, un Chevrolet Camaro de 1967 que apareció en el video de “I Disappear”, canción compuesto por Metallica para la banda sonora de la película “Misión Imposible 2″.

Eso sí, aquel Camaro dejó de pertenecer a Hetfield en 2003, cuando fue subastado por el músico para recaudar fondos que tenían como objetivo apoyar programas de música para varias escuelas.