El Mazda CX-5 sortea con nota sobresaliente el test de resistencia de 100 mil km

Mazda celebra por estos días un nuevo sello en la calidad de sus productos, uno que ahora recae en su best seller Mazda CX-5. La marca informó que el SUV sorteó con nota más que destacada las pruebas de resistencia por 100 mil km que organiza la prestigiosa revista alemana Auto Bild. El medio empleó en sus pruebas un CX-5 con el motor turbodiésel 2.2 litros y una caja AT6.

Según se describe en el comunicado de prensa, el Mazda CX-5 que salió al pizarrón no presentó defectos notables. Así se inscribió como uno de los SUV con la mejor calificación de todos los que el sitio ha probado. El nuevo CX-5 no presenta fallas en absoluto, lo que le valió una A y un cuarto lugar en la clasificación de todos los tiempos, una lista que incluye 68 vehículos. En 2015 el viejo Mazda CX-5 también fue evaluado, aunque aquella vez se quedó solo en la categoría A- al presentar una falla de taller.

El SUV más vendido de Mazda en el país (es décimo en el Top 10), tampoco mostró deficiencias tecnológicas durante el período de prueba, ni averías y no hubo defectos ni visitas a talleres no programadas. Cuando el CX-5 se redujo al desarme bajo la supervisión de un experto, los jueces no encontraron ningún defecto notable. Ni el motor diésel 2.2 litros, ni el chasis o el interior parecían particularmente maltratados por los 100.000 kilómetros, lo que, a su vez, dejó muy impresionados a los expertos de la revista, reza el comunicado de prensa.

Lamentablemente Auto Bild aún no ha subido el video de esta prueba, pero te dejamos con el que realizó en 2015 para que veas cómo se hace el desguace del vehículo para comprobar el estado de piezas clave sobre todo a nivel de chasis.