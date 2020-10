El popular Hyundai Accent estrena su quinta generación en Chile

Hace 26 años el primer Hyundai Accent piso Chile, desde entonces se han vendido 173 mil unidades a lo largo de cuatro generaciones, convirtiéndose en uno de los modelos más populares del país. Se le reconoce entre los sedanes del segmento B, como un auto fiable, relativamente asequible, amplio y de bajo consumo.

Pues bien, hoy se estrena la quinta generación en el mercado nacional, donde pelea con otros conocidos como el Kia Rio, Toyota Yaris y Nissan Versa. Según declara la marca, la apuesta del nuevo Accent se ubica entre las 300 y 350 unidades mensuales.

“Se trata de un modelo de gran éxito en nuestro país y preferido por las familias chilenas por su espacio, seguridad y economía. El nuevo Hyundai Accent seguirá por la misma senda, permitiéndonos continuar con una fuerte presencia en el segmento de los sedanes, con un diseño de vanguardia, gran espacio interior y equipamiento”, señaló Máximo Morel, gerente División Automotriz Grupo Gildemeister.

Los cambios se distinguen a simple vista, con una actualización de su diseño que incluye la característica parrilla hexagonal, tipo cascada, la cual hoy luce más imponente y detalles cromados. Se suman unos nuevos grupos ópticos con luces de día LED y un parachoques rediseñado, que lo rejuvenece y le da atractivo. Atrás, cierran el conjunto, unos focos de diseño cuadriculado, un nuevo parachoques con detalles que simulan respiradores y líneas que lo asemejan a su hermano mayor Elantra.

Fabricando en India con una nueva plataforma, el Hyundai Accent 2021 estrena nuevas dimensiones que le permiten ser más largo, ancho y alto que su antecesor. Es así como ahora alcanza los 4.440 mm de largo (+70 mm), 1.729 mm de ancho (+29) y 1.460 mm de alto (+3 mm), con una distancia entre ejes que se estira hasta los 2.600 mm, 30 mm más larga que la de su predecesor.

El habitáculo se vale de esta última cifra para ofrecer un mayor espacio para los hombros, piernas y cabeza tanto de los ocupantes de las plazas delanteras como traseras, a la vez que el maletero ahora tiene una capacidad de carga de 480 litros (91 más que su antecesor).

VERSIONES

El nuevo Hyundai Accent está disponible en tres versiones: dos de ellas con el conocido motor 1.4 litros, que eroga 99 Hp y 132 Nm de torque a 4.000 rpm, asociado a una transmisión manual de seis velocidades.

De acuerdo a los datos proporcionados por el 3CV, este propulsor homologa un consumo de 12,9 km/l en ciudad, 20,1 km/l en carretera y 16,7 km/l en ciclo mixto, mientras que sus emisiones de CO2 son de 137 gr/km.

La versión tope de línea, en tanto, equipa un motor 1.6 litro con 121 hp y 151 Nm de torque a 4.850 rpm, que va acoplado a una transmisión automática, también de seis marchas.

Este bloque rinde 10,7 km/l en ciclo urbano, 18, 1 km/l extraurbano y 14,5 km/l mixto. Emite 158 grs/km de CO2.

En el ítem seguridad, ahora incorpora de serie frenos de disco en las cuatro ruedas con frenos ABS y EBD (distribución electrónica de frenado), sensor de estacionamiento trasero, cámara de retroceso y anclajes Isofix, además de los obligatorios doble airbag frontal. La versión HCi 1.4 MT VALUE añade control de estabilidad (ESC) y asistente de arranque en pendiente (HAC), mientras que la variante tope de línea (HCi 1.6 AT VALUE) suma además 6 airbags.

Respecto al equipamiento en confort, el nuevo Accent incluye en todas sus versiones aire acondicionado, kit eléctrico completo (alzavidrios, espejos exteriores y cierre centralizado), alarma, sistema bluetooth y manos libres, cluster de supervisión TFT de 3,5″ ( dos primeras versiones ) y un sistema de audio con pantalla táctil de 9″, compatible con Apple CarPlay & AndroidAuto, entrada auxiliar y puerto USB.

La versión intermedia suma apoyabrazo, espejos exteriores abatibles eléctricamente y con señalizadores, neblineros delanteros, parrilla cromada, llantas de aleación aro 15, además de pomo y volante forrados en cuero.

La variante full, en tanto, agrega un panel 100% digital de 4,2″, control crucero, llantas de aleación aro 16, luces delanteras de proyección halógenas y de día LED, botón de encendido con Smart Entry y espejos exteriores calefaccionados.

PRECIOS (incluyen bono marca de $ 500.000)

HCi 1.4 MT PLUS: $ 9.790.000

HCi 1.4 MT VALUE: $ 10.590.000

HCi 1.6 AT VALUE: $ 12.790.000