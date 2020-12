El regreso a los orígenes de Ignacio Casale

Hace una década Ignacio Casale se atrevió a debutar en el Rally Dakar. Tenía apenas 22 años y su estreno fue como navegante en la categoría Camiones, en un vehículo de su padre, comprado, preparado y piloteado por Francisco Casale, y con el cual lograron terminar la competencia en la 26ª posición de la general.

Más de 10 años después, Casale es el piloto chileno más consagrado en la historia de la competencia, levantando el trofeo de campeón en la Categoría Quads en tres ocasiones (2014, 2018 y 2020), con participaciones en once ediciones consecutivas y presencia en casi todas las categorías de la competencia más extrema del mundo.

Ahora va por una nueva aventura. A dos días de que se dé inicio al prólogo de la 43ª edición, que por segundo año consecutivo se realizará en Arabia Saudita, el chileno se encuentra confirmado para participar, con un test PCR negativo en su poder, en lo que será su participación número 12 en los Rally Dakar. Será una carrera especial, pero no del todo nueva, pues ahora es piloto oficial del equipo internacional checo, Buggyra Racing Team, con quien fichó para manejar un camión Tatra Phoenix.

“Estamos a dos días del prólogo, ya tenemos en nuestro poder el resultado del PCR, por lo cual ya estamos oficialmente dentro del Rally Dakar 2021, y por lo mismo hoy trabajaremos en la puesta a punto del vehículo y ajustar y probar varias cosas”, dijo el nacional.

Tradición familiar

Casale comenzó su afición por los deportes tuercas, desde que su padre y su tío homónimo participaban en competencias del Jeep Fun Race, allá por los años ochenta y noventa, y fue justamente su padre Francisco, quien lo introdujo en los Rally Dakar y desde entonces lo ha acompañado.

Su primera aventura en un Rally Dakar fue en 2010, en lo que Casale hijo recuerda como su Dakar más duro y cansador, pero del que lejos más aprendió. “Ese Dakar fue una locura, hay unos dos o tres días que no dormimos nada, fue durísimo, por lejos el más difícil de mi carrera, pero también el que más aprendí y uno de los más emocionantes de mi vida cuando cruzamos la meta. Desde ahí me enamoré de esta competencia, y he crecido mucho gracias y con ella”.

En relación a la competencia y a las diferencias de lo que fue la participación en Camiones en 2010 y lo que espera vivir en este 2021, Ignacio Casale señala que “son realidades muy distintas, ese 2010 lo hacíamos absolutamente todo nosotros, era nuestro primer Dakar tanto para mi como para mi padre, en un camión Mercedes que habíamos preparado con mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio, pero que sabíamos que estaba a años luz de los camiones de punta de los equipos internacionales. Imagina que nuestro camión tenía 500 Hp de potencia, y en el que voy a competir ahora tiene más del doble de esa potencia. En el fondo, en estos 10 años logré llegar a esos equipos internacionales que por ese entonces yo miraba tan lejanos o como un sueño, o que con mi papá veíamos que estaban a años luz con sus vehículos del nuestro”.

Por lo mismo, el escenario esta vez es totalmente distinto para “El Perro”, pues ahora competirá conduciendo un poderoso camión Tatra Phoenix. En relación al equipo que acompañará al exitoso atleta Red Bull, no ha sido elegido al azar, ya que su navegante Alvaro León, es un profesional chileno de 33 años que ya cuenta con 7 Rally Dakar en el cuerpo, habiendo obtenido el primer lugar en la categoría Side by Side junto a Francisco “Chaleco” López en 2019, mientras que el mecánico será el checo David Hoffmann, profesional que el equipo ha escogido como la persona idónea para acompañar a Casale en la competencia.

Instalado desde hace unos días en el país árabe, cuenta las horas para que empiece la carrera. “Estamos muy felices y ansiosos porque empiece luego la carrera, porque daremos lo mejor de nosotros. Sabemos que nos faltó tiempo de entrenamiento, pero aún así saldremos con todo, haciendo lo que sabemos hacer y teniendo en claro que la navegación es clave, teniendo cuidado y tomando ciertas precauciones en algunas dunas, y teniendo presente lo que aprendí en mi primer Dakar, y que es que no se te puede hacer de noche”, concluyó.