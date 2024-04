El tortuoso camino para obtener el permiso de circulación costo 0 de vehículos eléctricos

La meta del Gobierno de vender solo autos eléctricos a partir de 2035 se ve cada vez más lejana. Más aún, considerando que la implementación de los primeros incentivos a la electromovilidad se ha dificultado, producto de la burocracia y la falta de conocimiento de la normativa actual por parte de las municipalidades.

Específicamente, nos referimos al beneficio “Costo 0″ del permiso de circulación de todas las unidades 100% eléctricas e híbridas enchufables fabricadas desde 2021 a la fecha y que se hayan comercializado en el país desde entonces.

¿Resultado? Se estima que más de cuatro mil usuarios de este tipo de vehículos -ya sean autos, camiones o motos- adquiridos desde ese año, se sintieron engañados o perjudicados al momento de intentar hacer el trámite para obtener el permiso de circulación este año sin desembolsar dinero. Es más, en muchos casos, los afectados tuvieron que pagar igual el valor de este, como si se tratase de vehículos a gasolina, perdiendo mucho tiempo y varios recorridos por diversas municipalidades para hacer los trámites correspondientes y obtener así el certificado antes del 31 de marzo, tal y como lo exige la ley.

En los casos más extremos, hubo usuarios a los que se les negó el permiso por no estar incluidos en una nómina; se les pidió una fotografía del vehículo conectado a la corriente o se les obligó a llevar el vehículo presencialmente, requisitos que no están contemplados dentro de la ley y, por ende, no pueden ser exigidos.

“El 2 de febrero solicité la incorporación de los datos de mi vehículo eléctrico 2023, cuyo permiso de circulación inicial fue sacado en otra comuna por el dueño anterior. La respuesta fue que este trámite debía ser efectuado en forma presencial por tratarse de un auto eléctrico. El 1 de marzo me acerqué a los módulos de Circunvalación Las Terrazas, donde se me dijo que el único lugar habilitado para realizar el trámite era en la Dirección de Tránsito de Las Condes.

Al día siguiente acudí al lugar y me advirtieron que no podía hacerlo ahí y que debía ir a Vitacura (donde se había obtenido el permiso 2023). Al mostrar mi disconformidad, revisaron mis papeles y me pidieron ir a tomar una fotografía del enchufe de mi vehículo para comprobar que tenía cargador externo… Cuando volví con la foto, me hicieron esperar 12 minutos para atenderme nuevamente y, finalmente, logré sacar el permiso con la exención del cobro correspondiente. Es impresentable que la comuna presente todas estas dificultades que desincentivan la movilización verde, explicó Benjamín Horwitz, usuario de un auto eléctrico.

Para Diego Mendoza, secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), el tema es preocupante, porque además de que este cobro por las municipalidades es ilegal, la gratuidad del permiso de circulación por dos años es el único beneficio que existe en Chile para adquirir un vehículo cero y bajas emisiones. A ello se suma que los problemas van en aumento, según el alza de reclamos de este tipo detectada por la asociación este año.

“Pertenezco a un grupo de WhatsApp, donde somos más de 390 interesados en la electromovilidad y la mayoría enfrentó problemas este año para sacar su permiso, porque se les quería cobrar”, comentó Marcela Rojas, usuaria de un auto híbrido enchufable acogido al beneficio.

Ella no pudo sacar el documento costo cero por internet, por lo que debió acudir presencialmente a una oficina de la municipalidad, donde la derivaron a otro recinto en el que, además, le exigieron una foto de su auto para verificar que era enchufable, teniendo que devolverse y enviarla al correo electrónico de la funcionaria. Finalmente, logró obtener su permiso sin costo adicional, pero el proceso resultó ser agotador.

La ley que incentiva la compra de autos eléctricos e híbridos con recarga eléctrica exterior (enchufables) permite rebajar hasta 100% el valor de la patente hasta febrero de 2025. Luego empieza a aumentar el pago: entre 2025 y 2026, el dueño del vehículo pagará el 25%, luego el 50%, y así el valor irá aumentando hasta llegar al 100% a contar de 2031.

“La práctica de cobrar el permiso a los dueños de este tipo de vehículos es una desobediencia de las municipalidades a cumplir la ley y, por lo mismo, tienen que devolver el monto cancelado a los contribuyentes afectados”, agregó Diego Mendoza de ANAC.

La Contraloría General de la República emitió un dictamen -como todos los años- dirigido a las Municipalidades con las instrucciones de cómo proceder en los procesos de renovación de los permisos de circulación, pero para este nuevo beneficio puede no haber habido una capacitación adecuada a los funcionarios municipales, o derechamente una falta de atención a la norma, lo que pondría en aprietos a las municipalidades que hayan cobrado indebidamente el monto a un contribuyente exento.

Desde la Asociación Nacional Automotriz de Chile adelantan que tendrán una pronta reunión con el Ministerio de Transportes , donde propondrán que las primeras inscripciones de los vehículos nuevos queden anotados con la tecnología que corresponde: eléctrico, híbrido con recarga exterior, eléctrico de rango extendido, híbrido autorrecargable o convencional y también vehículo a hidrógeno, entre otras categorías de nuevas energías. Esto permitirá su fácil identificación en el proceso de renovación del permiso de circulación.

Adicionalmente, plantean, se hace necesario contar con una patente exclusiva para vehículos electrificados, para lo que han propuesto incorporar un color especial en las placas patentes que se instalan en dichos modelos o liberar el uso de la vocal “E” para su fácil identificación en caso de emergencias, y para promover la identificación rápida y eficaz de estas unidades.

En el parecer de la Asociación, se hace además necesario prolongar el periodo de pago de permiso de circulación sin costo por otros dos años adicionales, “atendido lo dificultoso que resultó el primer ejercicio en 2023, y nuevamente en 2024, con múltiples usuarios afectados, lo que ha alejado el cumplimiento de la ley”, indicó Mendoza, quien también enfatizó que la penetración de estos vehículos no ha logrado superar el 0,6% en un año, por lo que dos años adicionales podrían mostrar un interés del Gobierno en promover esta tecnología, tal y como lo indica su Estrategia Nacional de Electromovilidad.