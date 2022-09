En tiempos de constantes alzas, 6 tips para ahorrar combustible

En tiempos de constantes alzas del precio de las bencinas, adoptar una serie de conductas básicas como, por ejemplo, verificar la presión de los neumáticos, puede ayudarnos a bajar su consumo.

Tras dos semanas de leves bajas, ayer los combustibles volvieron a subir de precio. Una nueva alza para las gasolinas de 93 y 97 octanos, además del diésel, los cuales sufrieron un incremento de 9,7 pesos por litro. Anuncio que dio ENAP y que se inscribe como la 38 semana de constantes aumentos.

Bajo este adverso escenario, que anticipa además que las bencinas seguirán subiendo, algunos consejos para ahorrar combustible no vienen nada de mal. Se trata de seis hábitos que nos entrega Byron del Río, experto técnico de Honda.

1.- Controla el equipaje

Distribuir correctamente el equipaje en el vehículo facilita que el mismo consuma mucho menos. Esto no solo supone un ahorro inmediato, sino que, además, mejora la vida útil de tu auto. La mala distribución de la carga perjudica el comportamiento de nuestro auto, esto se traduce en que pierde agilidad y aumenta los balanceos de la carrocería por el peso.

Si estás pensando en hacer un viaje largo, anota este consejo para la ruta. Así irás mucho más seguro, evitarás el llamado “efecto elefante”, provocado por el desplazamiento de objetos sueltos, y tu bolsillo te lo agradecerá al llegar a casa.

2.- Marchas largas, pero sin abusar

Por norma general, conducir con marchas largas es una buena táctica para ahorrar un poco de combustible. Ahora bien, como todo en esta vida, no se puede abusar. Circular en quinta o sexta por ciudad no tiene ningún sentido. A la larga, un mayor uso del embrague supone un aumento innecesario del consumo al exigirle a tu vehículo unos esfuerzos que no tendría por qué asumir.

Lo ideal es saber ajustar la velocidad, utilizar el Control de Crucero Adaptativo, olvidarse de los acelerones innecesarios y aprovechar la inercia siempre que se pueda.

3.- En busca de bencineras low cost

No, no te van a poner un combustible de peor calidad. Tampoco le van a causar un daño irreparable a tu auto. Sencillamente, estas bencineras ofrecen un combustible que cumple con todos los estándares de calidad, pero sin extras.

Generalmente, son establecimientos más sencillos, sin servicios adicionales e incluso con autoservicio. En definitiva, un hábito fácil de incorporar a tu rutina automovilística. En la siguiente página puedes revisar el precio por bencinera en Chile. http://www.bencinaenlinea.cl/web2/

4.- Conviértete en un cazador de sombras

Con el inicio de la primavera, las temperaturas aumentan y el sol empieza a brillar con más fuerza. Es por esto que, si puedes, debes procurar proteger tu auto estacionando a la sombra. De esta manera, exigirás menos esfuerzo al climatizador para una temperatura óptima y reducirás la evaporación del combustible en el depósito.

5.- Planifica tu ruta

Para ahorrar combustible, es importante tener un recorrido claro antes de comenzar a viajar. Así podrás evitar dar vueltas innecesarias y ahorrar en combustible. Para eso hay variadas aplicaciones en tu celular que te pueden ayudar a llegar de manera directa a tu destinos.

6.- Comprueba la presión de tus neumáticos

A muchos se les olvida revisar la presión de sus neumáticos de manera regular y eso puede ser un factor importante a la hora de ahorrar combustible. Los neumáticos deben ir inflados a la presión que indica el fabricante.

Esto se hace teniendo en cuenta el peso del auto y las condiciones climáticas. Según distintas pruebas, manejar usando neumáticos con una presión de 0,5 bares menos, hace que el consumo aumente un 2% en ciudad y un 4% en carreteras.