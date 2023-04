¿Es seguro hacer “puente” cuando te quedas sin batería en el auto?

Lo más probable es que si tu auto no puede encender se debe a que la batería se haya quedado seca, es decir, que esté completamente descargada o con una carga tan mínima que no logra tener la energía suficiente para hacer andar el vehículo. Lo más recomendable siempre será cambiarla, así lo explica Cristian Ogaz Álvarez, Docente Escuela de Ingeniería y Recursos Naturales DUOC UC Sede Maipú, quien asegura que “es importante que el vehículo no pase mucho tiempo sin batería, debido a que se puede borrar data importante para el correcto funcionamiento, como, por ejemplo, programación de llaves, módulos, etc”.

Sin embargo, y por lo general, uno se quedas sin batería sin aviso, quedando botado en un estacionamiento o en un lugar donde no necesariamente puedas hacer ese recambio y debes mover el vehículo.

Lo más clásico es ayudarnos de otro auto encendido y conectarlos con pinzas a la batería de uno, pero como indica Álvarez, “Idealmente el proceso de realizar puente es exclusivamente en una emergencia. En caso de que la batería se encuentre en mal estado es recomendable cambiar el componente, evitando el puente”.

Pero no es llegar y hacerlo, por eso hay que tener claro los cuidados en el momento que decidimos hacer puente.

Por ejemplo, lo primero que indica Sergio Olivares Abarca, docente Escuela de Ingeniería y Recursos Naturales DUOC UC Sede Maipú, es que debemos revisar el manual del usuario, buscando el procedimiento correcto estipulado según fabricante.

Para Olivares “En caso de que el fabricante no indique cuál es el procedimiento, pero tampoco niega que se pueda hacer, es recomendable seguir un paso a paso estándar”.

Los pasos son los siguientes:

En donde se conecta primero la pinza positiva al borne de la batería del vehículo que esta sin carga y el otro extremo de la pinza al borne positivo de la batería del vehículo que tiene carga Luego, conectar el borne negativo del vehículo que tiene carga por una parte y el otro extremo hacia el chasis del vehículo que no tiene carga. Encender el vehículo que tiene carga, encendiendo las luces Encender el vehículo que no tiene carga.

Existe una posibilidad que el vehículo que no tiene carga no de arranque de inmediato, en algunos casos es recomendable “recuperar la batería” durante un breve periodo de tiempo si esta estuviera muy descargada.

Ahora bien, ahí nos surge otra duda. ¿Cualquier vehículo sirve para hacer puente? ¿Podemos matar la batería que nos está ayudando?

Los docentes de Duoc UC Maipú son enfáticos en señal que a veces hay que considerar de qué auto vamos alimentar la batería, esto debido a que, por ejemplo, las baterías de un vehículo diésel normalmente son más grandes que las de un bencinero, debido a la compresión del mismo, por lo que si se podría arrancar un motor bencinero con la ayuda de la batería de un vehículo diésel. En caso contrario, que la batería del bencinero intentara arrancar al diésel, existe la posibilidad que si la batería es muy pequeña no pueda hacerlo, por lo que se recomienda primero recuperar la batería durante unos minutos y luego dar arranque.

Ahora bien, ¿se puede hacer un puente de un vehículo eléctrico a un vehículo convencional? La respuesta es simple. Las baterías de un vehículo eléctrico, normalmente son más pequeñas que las de un vehículo convencional, por lo que no sería recomendable arrancar un motor a gasolina, mucho menos un diésel, con una batería de un vehículo eléctrico, debido al esfuerzo que debería hacer la misma.

Teniendo claro con qué modelos podríamos hacerlo, también es bueno saber que “Si el vehículo que está aportando la carga está encendido, no debería haber problema, aunque si se realiza desde una batería auxiliar (externa sin conexión a un vehículo), existe la posibilidad que si el arranque es muy largo pueda bajar en exceso su voltaje y quedar sin carga”, así lo explica Álvarez.

Inmediatamente surge otra duda, y ¿pasa algo si se usa un motor de alta cilindrada para cargar una batería de un auto pequeño o viceversa, podemos tener problema en el abastecimiento? Aquí lo importante es que ver que el sistema utilizado sea de 12V, por lo que no debiese existir problema. “Las problemáticas se presentan cuando hay sistemas de voltajes diferentes, debido a que se corre el riesgo de quemar parte de la electrónica del vehículo. Por ejemplo, nunca dar arranque de un camión o maquinaria de 24V hacia un sistema de 12V”, señala Olivares.

Como resumen, podemos decir, que lo importante es estar seguros que la falla que presentó el vehículo se trata de un problema en la batería, si no se puede cambiar inmediatamente, es fundamental tratar de hacer puente con un vehículo que cuente con especificaciones parecidas y siempre, fijarse en que el sistema sea de 12V.