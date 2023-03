¿Estás aprendiendo a manejar? 7 consejos que te ayudarán para una conducción más segura

Uno de los grandes temores que se tiene cuando se obtiene la licencia de conducir es enfrentar las calles. Salir solos, sin el instructor, puede ser un proceso complejo para algunas personas, más aún con la violencia vial que se vive a diario en nuestro país, con ataques cada vez más usuales entre conductores.

Es por eso que, para afrontar con más tranquilidad el atreverse a manejar, desde Blackay Chile, empresa experta en sistemas de asistencia a la conducción, nos entregaron una serie de consejos para compartir, tips que servirán a los conductores novatos, pero también a personas con experiencia al volante.

Lo principal es ser prudentes y tomar siempre algunos resguardos para un manejo defensivo, aunque eso nos pueda demorar algunos segundos.

Si bien la tecnología evoluciona exponencialmente y desarrolla cada vez más sistemas de seguridad, el comportamiento y acción de los conductores, lo que se conoce como “el factor humano”, es irreemplazable en un automóvil de forma segura, por eso, tener en cuenta estos tips que nos pueden ayudar a una conducción más segura y con eso a una mejor experiencia al volante.

1. Atención en todo momento

Trata de poner atención a las acciones de los otros conductores, sobre todo a sus errores y nunca asumas que los demás conducen como tú ya que no es así. La mayor cantidad de accidentes se producen por imprevistos o imprudencias de terceros. No confíes demasiado en tus habilidades y mantente alerta. Y obviamente, no manejar utilizando el celular ni para hablar ni para chatear.

2. Precaución como norma

Para los conductores existen muchos tipos de distracciones en el camino y nunca sabes cuál puede provocar un frenado inesperado o un cambio de carril brusco, por eso siempre debes mantener una distancia de al menos tres autos hacia adelante, de modo que te permita ver la patente de auto del frente, pero también te posibilite frenar de forma eficaz y evitar que el auto “patine”.

3. Actuar de manera predecible

Aunque esta regla puede parecer muy simple, recuerda que manejar de forma predecible ayudará a los otros conductores a saber cuál es tu siguiente movimiento y esto siempre te mantendrá a salvo. Te recomendamos usar tus luces direccionales e intermitentes, así como hacer cambio de luces cuando sea necesario, sobre todo en rutas de conducción largas o autopistas. En caso que cuentes con tecnología de freno de emergencia en tu automóvil, mejor aún y menos serán los riesgos de colisión.

4. Cuidado con tu punto ciego

Recuerda que todos los vehículos lo tienen, por lo que te recomendamos evitar ponerte en el punto ciego de camiones y autobuses, así como tener cuidado con los vehículos más pequeños como motos o bicicletas ya que pueden estar en el tuyo. Hoy algunas versiones de automóviles ofrecen en su gama de seguridad algunas tecnologías que permiten detectar cuando un vehículo se ubica en este punto tan difícil de identificar, lo que ayuda al ojo humano.

5. Chequea tu vehículo

Procura mantener tu auto en buenas condiciones. El no hacerlo te hace más propenso a cometer errores y sufrir algún percance. Lo principal es hacer una revisión periódica de los niveles de aceite y líquidos, de la presión de las llantas, las luces, el sistema eléctrico y de los limpiaparabrisas. Esto es recomendable si planeas tener un desempeño de manejo en ciudad, así como si debes trasladarte habitualmente a otras zonas o ciudades del país.

6. Presta atención a caminos complejos y túneles

Un asfalto en mal estado, caminos de tierra o entradas y salidas de túneles exigen una mayor atención por parte del conductor, ya sea por cambios que debas realizar en tu experiencia de manejo, como velocidades, o bien por frenos permanentes y visualización del resto de los autos en túneles. Una gran cantidad de choques por alcance se produce al encontrarnos dentro de estas vías, ya sea por falta de atención, acciones imprevistas de los conductores, fatiga o corta distancia entre vehículos.

7. Sistemas ADAS y DSM

Si estás adquiriendo tu primer vehículo, lo ideal sería poner la mayor parte de la atención en las prestaciones de seguridad, por sobre otras como motor, diseño (o el tamaño de las pantallas táctiles). Tal como en carretera, debemos ser racionales a la hora de una compra, con el fin de detectar lo que realmente nos puede mantener seguros al volante, independiente de las ofertas que nos puedan hacer al momento de la venta.